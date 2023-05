Elárvereznek egy sokáig feledésben lévő Rembrandt-festménypárt (VIDEÓ)

- írta bejelentésben az aukciósház.

Mint arról a sajtóközleményben beszámolnak, az 5-8 millió font értékűre becsült ovális portrékat két évszázada egy meg nem nevezett brit család birtokolja, azokat 1824 óta a nagyközönség nem láthatta, és a Rembrandt-szakirodalom sem ismeri.

Two Rembrandt portraits that haven’t been seen in public in 200 years are going up for auction in July at Christie's in London.



The paintings, which date back to 1635 and are only eight inches tall, are expected to sell for $10 million. pic.twitter.com/Dk9dQKlFuW