Válasszon stílusos és tartós asztallapot éttermi asztalaihoz!

Egy vendéglátó hely megítélése szempontjából igen fontos a berendezések minősége, akár bel-, akár kültéri asztalokról, székekről, más bútorokról van szó, hiszen ez az egyik szembetűnő tényező, amivel a vendégek először találkoznak. Bár egy terítékkel jól lehet palástolni az asztallap hiányosságait, hibáit, egyetlen magára valamit is adó étterem, szálloda sem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a képviselt minőség mást mutasson, mint amire a hely pozicionálja magát. A színvonalban, anyagokban, stílusban megfelelő asztalok fontos részei a vendéglátóipari enteriőröknek, így a kínálat óriási. Cikkünkkel segítünk Önnek megtalálni a tökéletes asztallapot, amely az Ön és vendégei megelégedésére szolgál az étkezéseknél.

Az asztallapok legnépszerűbb választása

Egy bár vagy étterem berendezéseinek megvásárlásakor a legfontosabb tényezők a megjelenés, a praktikum és a költségvetés, ezért a Dublino-nál az éttermi asztalok minden célnak és költségvetésnek megfelelő széles választékából választhat komplett asztalokat, valamint különálló asztallapokat és lábakat.

Akár bárpultot, akár étkezőasztalt keres, a fa sokoldalú, erős anyag, amely ráadásul praktikus és esztétikus is. Számos fafajta közül választhat, amelyek mindegyike egyedi tulajdonságokkal és jellemzőkkel rendelkezik. Különböző pácokkal, színekkel, formákkal, felületi hatásokkal és szegélyezéssel is testre szabható, így egyedi asztalokkal egészítheti ki belső tereit. A tömörfa asztalok rendkívül szépek, igényesek, hosszú élettartamot garantálnak, így nagy igénybevétel esetén is jó választásnak bizonyulnak, karbantartásuk, javításuk egyszerű, azonban drágák és nehezek.

Választhat még hő- és karcálló, többszínű, könnyen tisztítható laminált és a hagyományos fa színválasztéknak megfelelő tetszetős, strapabíró furnér asztallapot is, amelyek lényegesen olcsóbbak és könnyebbek lehetnek, mint a tömörfa asztallapok.

Strapabíró éttermi asztalok

Kereskedelmi használatú asztalok esetében a tartósság és a hosszú élettartam alapvető kritérium, így a faasztalok mellett praktikusak lehetnek még a különböző típusú műanyag asztalok. Kis súlyuk miatt könnyen mobilizálhatók, így ideális megoldást jelentenek éttermekbe. Nagy előnyük még, hogy dekoratívak, különböző színekben, akár rattan vagy fa hatású kivitelben, prémium minőségben is kaphatóak. Időjárásállóak, így akár kültéren, teraszokon is használhatóak.

A fém asztalok szintén praktikusak, tartósak, és jól illenek a modern és minimál dizájnú étkezőkbe, éttermekbe. A változatos, ötletes asztalláb kialakításoknak köszönhetően egyedi megjelenést biztosítanak.

Mire figyeljen még?

Fontos, hogy a megfelelő felületet válassza a környezethez, amelyben használni fogja őket, annak érdekében, hogy azok a legtovább és jó állapotban használhatók legynek.

Az asztalok kiválasztásánál, főként vendéglátó helyekre sokat számít az asztallap vastagsága, hiszen minél vastagabb, annál jobban bírja az igénybevételt.

(PR-cikk)