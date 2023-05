Középkategória extrákkal, avagy a megfizethető okostelefonok piaca

Az okostelefonok piacán sok gyártó készít csúcskategóriás készülékeket, és közülük vannak olyanok is, akik egyáltalán nem foglalkoznak a alsóbb kategóriákkal. Szerencsére nem minden cég üzletpolitikája ilyen. Így vannak olyan okostelefonok is a piacon, melyek belépőszinten vannak, és olyanok is, melyeket középkategóriásnak nevezünk. Ez utóbbiról lesz szó ebben a cikkben.

Honor okostelefonok: középkategória extrákkal!

A gyártók közül érdemes kiemelni a Honort, mely számos olyan készüléket gyárt, melyek abszolút megállják a helyüket a középkategóriában. Sőt, vannak olyan extráik is, amik még akár magasabbra is predesztinálják őket, mint ahol hivatalosan vannak.

Ha megnézzük a CoolMobile.hu Honor okostelefon kínálatát, láthatjuk mennyire nincsenek az árakkal sem elszállva. Egyúttal az is elénk tárul, hogy mennyi lehetőségünk van csak ennél a gyártónál. De nézzünk is meg egy konkrét típust, hogy lássuk, mit tudnak ezek a készülékek, és miért érdemes ezekben gondolkodnunk, ha egy jól használható, megfizethető árú, középkategóriás okostelefont szeretnénk.

Honor 70: a középkategória, és azon túl

A márka összes termékére igaz, hogy nagy mérettel rendelkeznek, és kiváló formatervezéssel készülnek. A szóban forgó Honor 70-es típus is ezt a sort erősíti, és a középkategóriát célozta meg, bár itt-ott azért talán még kicsit túl is lőttek a célon. Egy sokoldalú hármas kamerarendszerrel rendelkező okostelefonról van szó, melyhez az érzékelőt a Sony szállítja. A kiváló fotózási képességek itt is megvannak, akárcsak a többi Honor készülék esetén.

A hátlapon lévő főkamera egy 54 megapixeles Sony érzékelő f/1,9-es objektívvel, ami elég impozáns. De emellett is van egy 50 megapixeles, széles látószögű érzékelő, sőt még egy 2 megapixeles mélységérzékelő is. A szemközti oldalon egy 32 megapixeles objektív található. Mindez azt jelenti, hogy a fotózás terén nem fogunk csalódni ebben a készülékben.

Ha megnézzük, hogy milyen hardver gondoskodik a gondtalan, folyamatos működésről, akkor elég meggyőző a 8 GB RAM, a 256 GB háttértár, és a kategória tetejét megcélzó 8 magos processzor is. Mindezek mellett egy nagy, 4.800 mAh-es akkumulátort is kapunk, mely által garantáltan nem lesz gondunk a gyors merüléssel.

Mindig az a kérdés, hogy mire szeretnénk használni?

Mint látható, találhatóak kifejezetten jó minőségű, kiváló tulajdonságokkal rendelkező készülékek a középkategóriában is. Ha nekünk nincsenek olyan extra igényeink, mely által azonnal a legújabb, csúcskategóriás iPhone-t vagy Samsung Galaxy S készüléket akarjuk megvásárolni, akkor bőven találunk itt is számunkra megfelelő telefont.

A hétköznapi pillanatok megörökítésére és tárolására, kedvenc alkalmazásaink használatára és zenehallgatásra tökéletes lesz számunkra a Honor 70 okostelefon is.

(PR-cikk)