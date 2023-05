LÉNYEG: Kirúgtak pár államtitkárt, de a tisztogatás java csak most kezdődik, közben meg egyre morgósabbak az emberek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A mai nap azért kerülhet be vastagabb betűkkel a naptárba, mert most először ülésezett a hétfőn kinevezett, és az Ódor Lajos vezette szakértői kabinet, amelyik nem teketóriázott sokat. Kapásból leváltotta négy minisztérium államtitkárát, és a miniszterelnök vészjóslóan megjegyezte, nem, hogy nem értek véget a személycserék a magas posztokon, meg a bizalmi funkciókban, a "tisztogatások" sokkal inkább csak most kezdődnek igazán. Természetesen arra is van válasz, nem kell tehát találgatni, miért történik mindez. Hiszen nyilvánvaló, hogy a szeptemberi előrehozott választások miatt csupán röpke időre kinevezett kormányban olyan embereket akarnak maguk mellett tudni a miniszterek, akikben teljes mértékben megbízhatnak. A kormányfő azt is jelezte, terítéken van a Szlovák Titkosszolgálat, a SIS igazgatójának leváltása is. Erre őt többen bátorítják, mivel nem bíznak annak a Sme rodinának az embereiben - adott esetben a mostani főtitkosszolgájában, - amelyik több ízben is furán viselkedett a rendőrségen belüli háború folyamán.

Pampog a pampogógép

Észrevette a szerdai kormányülést az itthoni populisták többször megkoronázott fejedelme és rögtön betámadta az ügyvezető kabinetet. Robert Fico azt vetette a végrehajtó hatalom szemére, hogy ahelyett, hogy az élelmiszerárakkal foglalkoznának, az államtitkárok leváltásán kívül semmi másról nem tárgyaltak, mindössze lecseréltek néhány nagykövetet. Meg katonákat küldtek a határra egy konferencia miatt. Igaz, ez a tanácskozás Európán belül is a kiemelkedő jelentőségűek közé tartozik, de egy népcsábító dumagépnek semmi sem drága. Vagyis ingyen pampoghat.

Bezzeg Ficónak nem fordítottatok hátat!

És ha már itt tartunk, az egyes magyarországi politikusok szerint a tiszteletünket kiérdemlő Robert Fico nevét a hazai magyar berkekben is ragozták. Főleg azzal kapcsolatban, ahogy a Szövetségen belül domináló MKP-sok platformja morog a hidasokra. Mert Sólymos Lászlóék gyomra nem vette be az eddig közös párt alapszabályának megsértését, és szaporán veszik is a kalapjukat, mivel Berényi Józsefék a választási listára erőltették az OLaNO-ból távozott Gyimesi Györgyöt. A hidas frakció a pártalkotmány semmibevételére úgy reagált, hogy jelezte, csütörtökön újraalakul a Híd, és gyors ütemben meg is tartják alakuló kongresszusukat. A Szövetséget leuraló MKP azonban továbbra is állítja, hogy a Híd Platform nem szűnik meg, hiszen legalább egynéhány tagja a pártban marad.

Ami meg aránylag nagy számnak számít a szlovákiai politikában, elég, ha megnézzük, az eddigi kormánykoalíciós "tömörülésnek", a Za ludínak mennyi embere ül most a parlamentben. Segítünk: jelenleg egyetlen képviselő képviseli ezt a hajdanán ígéretesnek induló pártot. Tehát ha a hidasok szinte mindegyike távozik, de azért maroknyian mégis maradnak, arra már lehet, - ha nem is építeni, - de legalább hivatkozni. Az meg jellemző, hogy a szabálysértő MKP meg sem várta a Híd újraalakulását, és azzal támadják a Szövetséget elhagyókat, hogy a Kuciak-gyilkosság, valamint Fico és Kaliňák leváltása után ott maradtak Peter Pellegrini kormányában. Azaz akkor "a gyilkosság sem volt elég indok a koalícióból való kilépésre, de Gyimesi „politikai stílusa” meg igen?!” – teszik fel az MKP-sok a tíz centes kérdést. Aminek a megválaszolása nem túl bonyolult. De, bizony, jó esetben a rendesebbje kétszer is meggondolná, hogy marad-e egy társaságban Ficó-féle fajzatokkal, amilyen például a most a Hídat ellentételezni hivatott Gyimesi György is. És ebből az a tanulság, hogy ha 2018-ban elkövették Bugárék azt az ostobaságot, hogy kitartottak a smeresek mellett, öt évvel később nem kell elkövetni a hasonló bakit. Menekülni kell a röhejesen demagóg alakoktól. Elvégre, maradt még pár hét a helyezkedésre, aztán majd kiderül, kinek mit hoz a konyhára a szakítás.

Elégedetlenebbek lettünk

Közben napvilágot látott egy felmérés, miszerint évről évre elégedetlenebbek az emberek az életükkel Szlovákiában, és a pénz meg nem az egyedüli, ami fejfájást okoz. A Statisztikai Hivatal kutatása szerint csökkent az emberek életvidámsága a járványt megelőző időszakhoz képest. 2018 és 2022 között a lakosok pénzügyi problémái és személyes kapcsolatai is nagyobb mértékben romlottak meg, illetve nőtt a magányosság érzete, és csökkent a boldogság foka. 2022-ben csak a megkérdezettek 22 százaléka válaszolta azt, hogy elégedett az életével, ám 2018-ban ez a szám még 27,5 százalék volt.

Így meg sajnos a háborgók megnövekedett aránya nem jósol túl sok jót annak, aki abban bízik, hogy valami csoda folytán októbertől nem jutnak a vályúhoz a Fico-féle hataloméhes politikusok.

Sidó Árpád