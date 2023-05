Egy igazi rocklegenda érkezik a Csallóközbe – ne hagyd ki a 19. bősi motoros találkozót!

Május utolsó hétvégéjén végre mindenki kiengedheti a gőzt, jön ugyanis a Csallóköz legvagányabb fesztiválja, a bősi motoros találkozó. A mostanra hagyománnyá vált, idén már 19. alkalommal megrendezésre kerülő motoros találkozó garantáltan nagy durranás lesz, elég a vendéglistára pillantani.

A 19. bősi motoros találkozó szervezői idén is kitettek magukért, a felhozatal valódi csemege minden korosztály számára.

A kétnapos fesztivál egyik sztárvendége egy igazi rocklegenda, a Liszt Ferenc-díjas énekes, zenész Horváth Károly vagy, ahogy mindenki ismeri, Charlie lesz.

Az elismert művész örömmel érkezik Bősre, és már nagyon várja, hogy egy fergetegeset bulizzanak a felvidéki közönséggel. Menedzsere, Kriskó Zoltán érdeklődésünkre elárulta, az elmúlt években gyakran léptek fel Szlovákiában, ami nem véletlen, hiszen örömmel térnek vissza mindig. A motoros találkozókról nem is beszélve, ahol mindig óriási a hangulat.

Bár Charlie nem motorozik, menedzserétől megtudtuk, nem áll tőle teljesen távol a közeg, fiatal korában ugyanis volt egy babettája, amivel előszeretettel szelte a kilométereket.

Charlie koncertjein mindig emelkedett a hangulat és lelkes a közönség. Nem lesz ez másként a bősi fesztiválon sem, hatalmas bulit ígérnek.

A repertoár részét képezik majd az örökzöld Charlie-nóták, a Jég dupla whiskyvel, az Az légy, aki vagy, a Könnyű álmot hozzon az éj vagy a Nézz az ég felé, de az újabb dalok is felcsendülhetnek.

Charlie Szlovákiában is népes rajongótáborral rendelkezik, ami nem véletlen, hiszen rendre fergeteges bulikkal örvendezteti meg a közönséget.

A páratlan hangulat Bősön is garantált, Csallóköz egyik legnagyobb fesztiválján. Charlie a pénteki nap sztárvendége lesz, de a szombat is nagy durranásnak ígérkezik, jön ugyanis többek közt a Moby Dick és a BSW is.

Jegyek kizárólag csupán a helyszínen kaphatóak majd!

Minden bizonnyal rengetegen lesznek, érdemes lesz tehát időben érkezni, és ezáltal megszerezni a jegyeket a kétnapos fesztiválra.

Íme a részletes program:*

Péntek (május 26.)

16:00 ÁFIUM

18:00 ROCK FANATIC

20:00 ZORALL

22:00 CHARLIE

00:00 JUMP ROCK BAND

Szombat (május 27.)

17:00 MADNESS

19:00 MOBY DICK

21:00 BSW

22:30 DR. BRS

23:30 BURAI

00:15 NEW LEVEL EMPIRE

*(a programváltoztatás jogát fenntartják)

Tudj meg többet a Csallóközi bikákról és bősi motoros találkozókról, kövesd őket a Facebookon is!

(PR-cikk)