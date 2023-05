VIDEÓ: „Rosszul vagyok tőled!” – élő adásban alkotott botrányosat az OĽaNO-s képviselő és Pozsony főpolgármestere

Nézeteltérés alakult ki a héten Milan Vetrák OĽaNO-képviselő és Pozsony városi vezetősége között. A konfliktus a tévéképernyők előtt csúcsosodott ki, miután Vetrák és a főváros polgármestere, Matúš Vallo meghívást kapott a TA3 műsorába. Ilyen végkifejletre viszont minden bizonnyal nem sokan számítottak.

Forrás: TA3

Vetrák azzal gyanúsította meg Pozsony városi vezetőségét, hogy titkos megállapodás született Vallo, Zuzana Čaputová köztársasági elnök és Ódor Lajos miniszterelnök között, miszerint a főváros 50 millió eurót akar kilobbizni a kormánytól. Ezért felszólított az összeg igazságos elosztására a városok és a falvak között, valamint bírálta a kormány állítólagos lépését.

Pozsony városi vezetősége elutasítja a vádakat. Szerintük Igor Matovič újabb célirányos hazugságáról, valamint a főváros elleni újabb támadásról van szó. „Ha Pozsony kapna is 50 millió eurót, az még mindig kevesebb lenne, mint amivel Igor Matovič és Vetrák képviselő az atombombájával megfosztotta Pozsonyt” – nyilatkozta Dagmar Schmucková szóvivő.

Ódor a szerdán tartott sajtótájékoztatóján közölte: semmilyen találkozó és titkos megállapodás nem történt, hülyeségnek nevezte az egészet, és nem kívánt hozzáfűzni többet.

Az incidens a TA3 Téma dňa című műsorában csúcsosodott ki, ahová Vallo és Vetrák is meghívást kapott. Az ötvenperces műsoridő alatt a két fél semmiben sem tudott megegyezni.

„Én ezeket az információkat az államigazgatásból, a hivatalokból szereztem, ahol utánuk is jártam. A megegyezést még az előző kormányfő ideje alatt kezdték előkészíteni” – véli így Vetrák.

„Természetesen. Ilyen megállapodás nem létezik. Csodálkozom, hogy valaki képes kitalálni ilyen őrültségeket. Nem tűrünk ilyen támadásokat Pozsony ellen, és védekezni fogunk” – reagált Vetrák szavaira Vallo, majd hozzátette: életében csak egyszer találkozott Ódorral, mégpedig két évvel ezelőtt egy műsorban.

„Már Fico is arról beszélt, hogy az a Pozsony rossz. Maga is fejezze be ezt a paranoiát, és ne fertőzze vele tovább a városunkat. Hagyja, hogy végezhessünk a munkánkat, és ne találgasson” – tette hozzá Vallo.

Az indulatosabb részek viszont csak ezután következtek. „Sajnálom, hogy a polgármester úr ködösít. Vallo úr volt az, aki Ficóval és Pellegrinivel 15 milliós megállapodást kötött” – jegyezte meg Vetrák. „Élő adásban hazudsz” – kontrázta Vallo.

A műsor végére mindkét félnél eluralkodtak az érzelmek. „Ne rángasson bele minket a paranoiás játékába, amit a nagy politikájából hozott az izzadságszagú kampányába. Maga árt Pozsonynak, árt Szlovákiának” – fakadt ki Vallo. Miután a végén Peter Bielik műsorvezető megköszönte a két politikusnak a részvételt, Vetrák nem bírta ki, hogy ne szúrjon még egyet oda Vallónak.

„Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit, különösképpen a gyerekes családokat, akiket meglop a polgármester úr”

– mondta Vetrák, és ugyan a műsorvezető próbálta csitítani a kedélyeket, Vallo sem hagyta annyiban az egészet.

„Rendesen rosszul vagyok tőled! Rendesen rosszul vagyok tőled!”

– hajtogatta Vallo, miközben szedelőzködött. „Nyugalom, nyugalom uraim, még élő adásban vagyunk” – próbálta menteni a menthetőt Bielik. „Egy fél szó sem volt igaz abból, amit mondtál” – vágta még oda Vallo.

Az ominózus szituáció ITT tekinthető meg videóban.

