Ilyen arcot vágott Čaputová, amikor megtudta, hogy Ódor Lajos magyar (VIDEÓ)

Ahogyan pénteken délelőtt a Pátria Rádiónak, úgy csütörtökön este a Sme munkatársának is adott egy interjút a hétfőn beiktatott új szlovákiai miniszterelnök. Kiderült, Ódor Lajosnak vannak kis színes sztorijai, most egyet meg is osztott Zuzana Kovačič Hanzelovával, és általa meg a szakértő kabinet fejének pályafutását követő érdeklődőkkel.

Youtube (Sme: Diskusia s Ľudovítom Ódorom)

A beszélgetés során az újságírónő arról tett említést, hogy neki korábban nem is ugrott be Ódorról, hogy magyar nemzetiségű lenne, és úgy látja, a magyar sajtósok örülnek annak, hogy magyar lett Szlovákia miniszterelnöke. Mintha ez valami jelzés is lenne a kisebbség felé, hogy a többségi nemzetet nem zavarja, hogy magyar lesz az ország kormányfője. "Ön is érzi ezt a jelzést?" - szegeződött a kérdés Ódornak.

"Valamiért soha nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel (hogy magyar vagyok - szerk.megj.), és talán ezért sokan nem is tudnak róla" - válaszolta a kormányfő, hozzátéve, hogy bár nem akar szivárogtatni bizalmas beszélgetések tartalmáról, de most röviden felidézi a találkozását az államfővel. Amikor Čaputová megszólította őt a kormányfői ajánlattal, akkor Ódor a végén felvetette, hogy tudja-e, hogy ő magyar nemzetiségű.

(A vonatkozó rész 28:38-tól látható)

Az elnök asszony erre kissé csodálkozva megjegyezte, hogy ezt nem tudta, és hogy tényleg így van-e. Mire a miniszterelnöki pozícióval megkínált közgazdász megerősítette a "hírt". Erre Čaputová jó arcot vágott a dologhoz, megjegyezve, hogy ez "jó, mert sokszínűséget jelent,...különböző embereket...".

Erre Ódor: "rendben van, de mivel ez nem mindig volt így Szlovákiában, szükségesnek tartottam ezt jelezni az államfő felé, hogy feleslegesen ne érjék őt támadások". Amik meg nincsenek, ezért aztán

"nagyon kellemesen meglepett, hogy előbbre léptünk az elmúlt húsz év alatt", mert akkor még "napi szinten jöttek a támadások".

És kellemesen meglepte Ódort a hazai magyarok reakciója is. Bár ő sosem titkolta, hogy látogatta a déli országrészt, gimnáziumokba tartott előadásokat, adott interjúkat.

A frissen kinevezett miniszterelnök tehát kedvező fejleménynek tartja, hogy már "talán fejlettebb országban élünk, és nem kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Szóval talán ilyen szempontból fejlettebbek vagyunk, és ezt jó jelnek veszem" - összegezte tágabb összefüggéseiben a nemzetiségét firtató kérdést Szlovákia kabinetjének első embere.

(sp)