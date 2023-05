Soha nem volt még ilyen rossz helyzetben a szlovák államkassza, állítja a pénzügyminiszter, Horváth Mihály

Szlovákia magyar pénzügyminisztere, jegybank korábbi főközgazdásza, Horváth Mihály adott interjút a Denník E-nek, és az államháztartás állapotát tekintve nem volt túl derűs.

Horváth Mihály (Fotó TASR)

Horváth Mihály szerint a szlovák költségvetés már a világjárványt megelőző időszakban is sérülékeny volt, most viszont történelmi mélypontján van ebből a szempontból. Kifejtette, hogy magas az állam eladósodottsága, és a kilátások sem túl pozitívak, mivel az, ahogy a költségvetés szabályrendszere most be van állítva, több évre magas hiányt jelez előre. A költségvetés kiadásai jelentősen meg fogják haladni a bevételeit. A lakosság elöregedőben, a gazdaság peig nem növekszik olyan mértékben, mint ahogy kellene. Az ország kötelezettségei emellett idővel csak tovább növelik majd az adósságot.

A tavalyi meglepően alacsony államháztartási hiányt illetően azt mondta, hogy azt leginkább a magas infláció, illetve az állami beruházások alacsony mértéke eredményezte. Ezek nélkül ugyanis a kiadási oldalon lényegesen rosszabb lenne a helyzet. Mindezt azonban szerinte az idei évtől inkább teherként élhetjük majd meg, ami meglátszik az állami költségvetésen is.

Igor Matovič pénzügyminiszteri intézkedései kapcsán arra emlékeztetett, hogy már a Nemzeti Banktól is figyelmeztették, az infláció és válság elleni intézkedések ne legyenek széleskörűek és tartósak. "Természetesen olyan területen, mint a családpolitika, a politikusoknak eltérő nézeteik lehetnek, ez teljesen rendben van, de el kell akkor mondani azt is, hogy ha több családnak fogunk adni, akkor hosszú távon azt valahonnan finanszírozni kell, erre pedig azoknál a javaslatoknál nem gondoltak" - fogalmazott.

Horváth korábban már elmondta, hogy ha az állam nem intézkedik, akkor éves szinten 5-7 milliárd dollárral nőhet az adóssága. Elárulta, hogy ennek kapcsán terveznek intézkedési javaslatokat tenni. "Ezek azonban inkább egyfajta legókockák lesznek, amelyeket a politikusok a választások után úgy raknak össze, ahogy nekik tetszik. A fő, hogy ebből olyasvalami legyen, ami fenntarthatóbbá teszi az államháztartást" - húzta alá.

Horváth Mihály Ódor Lajossal együtt korábban már tevékenykedett a pénzügyminisztérium tanácsadó szerveiben, és kérdésre kifejtette, hogy bizonyos fiókokban elsüllyesztett elemzések rendelkezésükre állhatnak, de ettől függetlenül sok munkájuk lesz.

