Ódor tiszteletben tartja a bíróság döntését a Kuciak-ügyben, vegyesek az érzései

Ódor Lajos miniszterelnök teljes mértékben tiszteletben tartja a bíróság Ján Kuciak meggyilkolása ügyében született döntését, noha nem tudja félretenni az ezzel kapcsolatos vegyes érzéseit. A TASR-nek a Kormányhivatal sajtóosztálya bocsátotta rendelkezésre Ódor álláspontját.

TASR-felvétel

„Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása a mai nap után is nyílt traumaként él tovább. A bíróság döntését teljes mértékben tiszteletben tartom, noha személy szerint nem tudom félretenni a vegyes érzéseimet. Még most sincs vége, tovább haladunk az igazságosság felé vezető úton. Nem adhatjuk most fel” – közölte.

A Speciális Büntetőbíróság pénteken felmentette Marian Kočner üzletembert a vádak alól Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolásának megrendelése és az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében. Alena Zsuzsovát bűnösnek mondta ki a szenátus. A bíróság 25 év letöltendő börtönbüntetést szabott ki rá.

TASR