Simon Zsolt hajlandó leülni Eduard Hegerrel, de a tárgyalás nagyon kétesélyes

A Magyar Fórum vezette tömörülés részt vesz az Eduard Heger (Demokraták) által kezdeményezett megbeszélésen, amelyen a Híd és a Mikulás Dzurinda vezette Kékek is részt vesznek. Simon Zsolték öt pártból álló választási együttműködése ma(szombaton) egyeztetett a meghívóról, amit Heger pénteken este küldött nekik. A megbeszélés várhatóan holnap lesz, de a pontos időpontot és a helyszínt nem árulják el.

Simon Zsolt - Archív felvétel (Cséfalvay Á. András)

Megállapodott a Magyar Fórum vezette választási együttműködés - Magyar Fórum, ODS, SRK, Za regióny, DS -, hogy elfogadja Eduard Heger (Demokraták) pénteki meghívását, és részt vesznek a választási együttműködésről szóló találkozón. Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke ennél többet azonban nem árult el a szövetségük szándékairól. “A tárgyaláson részt veszünk, meghallgatjuk az elképzelésüket, és az alapján nyilatkozunk” — mondta ma a Paraméternek Simon.

A Magyar Fórum elnöke még pénteken is úgy nyilatkozott, hogy Hegerrel nem tudja elképzelni a közös választási indulást. “Miután a Demokraták elnöke elismerte, hogy nem tudnak kormányozni, és maguk “szervezték” a káoszt, nem szívesen fognánk össze velük” — mondta Simon a TASR-nek. Ma ezt már nem jelentette ki ilyen határozottan.

A megbeszélésen részt vesz a Híd is, amely már előzetesen megállapodott a választási együttműködésről Mikulás Dzurinda pártjával, a Kékekkel (Modrí-Európske Slovensko). “Mindegy, hogy ki a kezdeményező, az egókat félre kell tenni és meg kell egyezni, akkor tudunk a jobbközép választónak egy biztonságos, a parlamenti bejutásra esélye lehetőséget kínálni” — magyarázta a részvételüket a megbeszélésen Rigó Konrád, a Híd alelnöke. Azt nem akarta megjósolni, hogy mi lesz a megbeszélés kimenetele. “Én még mindig bízom abban, hogy sikerül összerakni a négyes megállapodást” — mondta Rigó. — Azoknak, akik olyan kijelentéseket tettek, hogy kikkel nem szeretnének egy listán szerepelni, kicsit újra kellene gondolniuk a lehetőségeket.” Rigó szeretné, ha egy-két napon belül elv megállapodást tudnának kötni az együttműködésről. “Boris Kollár házelnök akár már jövő hét elején kihirdetheti a választásokat, és után már sokkal nehezebb lenne egy ilyen megállapodást megkötni” — magyarázta a Híd alelnöke. A részletekben, például a lista összetételében később is megegyezhetnek. Ha nem sikerül a négyes megállapodás, a Híd kész a hármas együttműködésre is, de az még kérdéses, hogy a Híd-Kékek-Demokraták vagy a Híd-Kékek-Magyar Fórum formációnak van-e nagyobb esélye.

Heger pénteken este hívta meg a megbeszélésre a napokban újjáalakult Hidat, a Kékeket és a Magyar Fórum vezette együttműködést, mivel szerinte csak az összefogásukkal lehet meggátolni az oligarchák és a Smer visszatérését a kormányba a választások után.

