"Nem vagyok hajlandó meghalni" - mondta Horváth Lehel, majd ráborult a vádlottak padjára (VIDEÓ)

Újra mentőt kellett hívni a Specializált Büntetőbíróságon a dunaszerdahelyi maffiaper vádlottjához, Horváth Lehelhez. Sátor Lajos feltételezett gyilkosa így már zsinórban második tárgyalásáról távozott nem szokványos módon - rabszállító helyett mentőautóval.

A május 22-i tárgyalás során Horváth Lehel a vádlottak padjára hajtotta a fejét, és nem reagált a bíróság kérdéseire, ebből kifolyólag mentőt hívtak hozzá (Fotó: Paraméter)

Horváth Lehelt öt gyilkossággal -, a dunaszerdahelyi maffia támogatásával, és egy 45 millió koronás (1,5 millió euró) lopással vádolja a bazini (Pezinok) Specializált Büntetőbíróság. Legutóbbi, április 19-i tárgyalásán a vádlott az ebédszünetben rosszul lett és elesett, majd a mentőszolgálat szállította el a bíróságról:

Az április 19-i eset után Horváth hozzátartozói azt állították, hogy a bírósági szenátus életveszélybe sodorta a cukorbeteg vádlottat, mert nem engedték neki, hogy időben beadja magának az inzulinját. A tárgyalást vezető bírósági szenátus elnöke, Pamela Záleská szerint azonban ez hazug és félrevezető kijelentés volt a hozzátartozók részéről. Az ügyet mindenesetre vizsgálja a Pozsony Megyei Ügyészség.

Megint mentővel távozott

A büntetőper soron következő tárgyalását hétfőn (május 22.) tartották, és ezúttal is mentőt riasztottak a vádlotthoz. Az előző alkalomhoz képest a különbség csupán az volt, hogy az előzetes letartóztatásban lévő Horváth most nem a saját lábán, hanem hordágyon hagyta el a Specializált Büntetőbíróságot.

A hétfői tárgyalás elején a szenátus hosszasan ismertette az ellene beadott különféle elfogultsági indítványokat, majd amikor rátértek volna a bizonyítási eljárás folytatására, a vádlott szót kért.

"Figyelmeztetem a bíróságot, hogy súlyos cukorbeteg és szívbeteg vagyok. Ezt a jövőben vegye figyelembe a bíróság, és ne tegyen ki életveszélynek, ahogy ezt tette az április 19-i tárgyaláson"

- jelentette ki Horváth, majd azt ecsetelte, hogy szélsőségesen magas vérnyomására egy múlt heti orvosi kivizsgálás után külön gyógyszert kapott, ám azt csak öt nappal később, a hétfői tárgyalás reggelén kapta kézhez, és be is vett belőle egy darabot. Hozzátette azt is, nincs tisztában azzal, hogy ezt jól tette-e, mivel az orvos korábban azt mondta neki, minden este vegyen be egyet a gyógyszerből.

"Nem érzem úgy magam, hogy végig tudnám csinálni a mai tárgyalást. (...) Kérem, mérjék meg a vérnyomásom, mert nem vagyok hajlandó meghalni a bíróságért, Záleskáért meg a nem tudom kiért"

- tette hozzá Horváth, utalva Pamela Záleská bírónő felelősségére. A vádlott ezután előhúzott táskájából egy zacskót, és felháborodásának hangot adva bemutatta, milyen ételt csomagoltak neki a börtönben a tárgyalás napjára. Elmondása szerint a csomag olyan dolgokat is tartalmazott - pl. cukrozott üdítőitalt és kenyeret - amelyek összeegyeztethetetlenek a cukorbetegek étrendjével. Ezután újra jelezte, nem érzi jól magát és ismételten kérte, mérjék meg a vérnyomását.

Ezt követően Horváth kikéredzkedett a toalettre, majd pár perc múlva visszatért, és folytatódott a tárgyalás. A szenátus elnökének kérdésére elmondta, milyen időpontokban használja inzulingyógyszerét, hogy majd ehhez igazíthassák a tárgyalás szüneteit. Ahogy ezt feljegyezték, az ügy tavalyi bírósági tárgyalásainak jegyzőkönyveit kezdték el felolvasni és ismertetni.

Ráborult a vádlottak padjára

Ettől fogva Horváth már nem reagált a történésekre, csak fejét lógatva, csukott szemmel ült a vádlottak padján. Néhány perc múlva aztán óvatosan ráborult az előtte lévő padra, és úgy is maradt. Magánál volt, de nem reagált semmilyen felszólításra. A bírónő utasította az őrséget, hogy hívjanak a vádlotthoz mentőt, és közben az ügyész javasolta, hogy a vádlott panaszaiból kifolyólag helyezzék őt el a trencséni börtönkórházban a szükséges orvosi kivizsgálások céljából.

A kiérkező mentősök ellátták Horváth Lehelt, aki további kivizsgálásokhoz ragaszkodott. Így hordágyra fektették, és a mentőautó - börtönőrök kíséretében - egy pozsonyi kórházba szállította őt. A tárgyalást elnapolták, de ha a vádlott megfelelő állapotban lesz, kedden (május 23.) a büntetőper folytatódik.

(Barak Dávid)