Összebalhéztak a szlovák hokisok a szlovének ellen kicsikart győzelem után

A szlovák jégkorong-válogatott vasárnap 1:0-ra győzte le a szlovén válogatottat a jégkorong-világbanokságon, és életben tartotta továbbjutási esélyeit. A szlovák csapatnál nem úgy megy a játék, ahogy azt sokan elvárták volna, és a játékosok körében is egyre nagyobb a frutsztráció.

A szlovákoknak óriási szerencse is kellett, hogy kiállják a kiesés ellen menekülő szlovének nyomását a mérkőzés végén, de az egész játékidő alatt érezhető volt a feszültség és idegesség a szlovák kispadon. A játékosok is érzik, hogy a mutatott teljesítménynél sokkal többra van szükség, és míg a végső dudaszót követően az összes játékos Škorvánek kapushoz ment ünnepelni, a csapatkapitány, Marek Hrivík és támadótársa, Libor Hudáček szúrós tekintettel nézett egymásra, valamint oda is szólt egyik a másiknak.

Az RTVS felvétele szerint az utolsó percben, amikor a szlovákok a szlovének mezőnyfölénye ellen védekeztek, úgy tűnt, mintha Hudáček az üres kapuba akart volna betalálni, de célt tévesztett, amiből aztán szabálytalan felszabadítás lett, és a korong visszakerült a szlovákok kapuja elé. Nem sokkal előtte pedig Hudáčeket egy felesleges szabálytalanság miatt kiállították. Hrivík vélhetően ezeket rótta fel neki, és a felvételek alapján Peter Cehlárik is szóváltásba került Hudáčekkel.

A mérkőzést követően csak Hrivík jelent meg az újságíróknál, Hudáček egyenesen az öltözőbe ment.

„Ezek olyan dolgok, amik az öltözőben maradnak. Megbeszéljük egymás között. Nem érzem úgy, hogy rossz lenne a hangulat az öltözőben. Remek csapat vagyunk, összetartunk. Viszont ezt egyszerűen meg kell mutatni a mérkőzésen is. Elsősorban olyan helyzetekben, amikor az a lényeg, hogy mi van a mezeden elöl, nem pedig hátul. Ilyenkor általában kudarcot vallunk“ – nyilatkozta a meccs után Hrivík.