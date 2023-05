LÉNYEG: Megy a méregetés, ki a nagyobb, de a végén még együtt indulhat a választásokon pár magyar

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A szlovák parlament elnöke még mindig nem jelentette be hivatalosan, hogy szeptember végén előrehozott választásokra vagyunk hivatalosak. Ezért aztán még mindig mehet a találgatás, melyik párt melyik tömörüléssel egyezik meg arról, milyen név alatt vágjanak neki együtt a kampánynak.

Ez a kis bizonytalanság, a "ki-kivel" kérdés érinti a hazai magyar pártokat is. Főleg, amióta tudjuk, hogy a Szövetség sem bírt egyben maradni, mert az MKP-sok letettek a parlamenti ambícióikról, és már a magyarul beszélő OLaNO-s "lubosblahára" foghatják, hogy nemes szándékaik ellenére miatta mehet füstbe minden korábbi komoly terv.

Hegert senki sem akarja

A hétvégén a Gyimesi György elől elmenekülő hidasok meg a magyar fórumosok is szorgoskodtak. Tanácskoztak, egyeztettek, aztán meg döntöttek. A lényeg az, hogy Sólymos Lászlóék és Simon Zsolték nem közösködnek a Demokratákkal, így aztán kudarcba fulladtak a tárgyalások Eduard Hegerékkel. A Híd 2023 a Mikuláš Dzurinda vezette Kékekkel kötött megállapodás értelmében folytatják a felkészülést az őszi parlamenti választásra, közös választási listát hozva létre. Hétfőn a Magyar Fórum is jelezte, hogy "egyedül", azaz az általa létrehozott, ötpárti választási blokkal vág neki a megmérettetésnek. De ahogy az egyik benfentes politikus mondta, abban megegyeztek, hogy június végén, a közvetlenül a listaállítás előtt még egyszer találkoznak, és kiértékelik az akkori erőviszonyokat, és az utolsó előtti pillanatban is megpróbálnak megállapodást kötni. Egyes hidasok bíznak abban, hogy a végén egy listán lesznek a fórumosokkal.

A kisebbik majd csatlakozhatna

Ez könnyen elő is fordulhat. Simonék hétfőn beszéltek arról, hogy nem zárják ki, hogy még a jelöltlista leadása előtt, vagyis július 2-ig más pártok jelöltjeit is felveszik a jelöltlistájukra. De azt állítólag garantálni tudják, hogy a rájuk leadott szavazatok nem fogják segíteni Robert Fico hatalomra kerülését. Szép ígéret ez, de ez csak akkor tartható be, ha be is kerülnek a törvényhozásba. Mert ha nem, akkor a töredékszavazatok a legnépszerűbb erőt jutalmazzák, és az sajnos még mindig a Smer.

Azt azonban sajnálják a fórumosok, hogy a Híd elsődlegesen Dzurindáékkal egyezett meg, ám a későbbiekben, ha olyan lesz a helyzet, jöhetnek az ő listájukra is. A fordított szituációt sem zárták ki, ha neadjisten ők lesznek a gyengébbek a felmérések alapján. Akkor esetleg az ő képviselőik szerepelnének a másik tömörülés jegyzékén. Várjuk csak meg azt, hogy a Kékek a Híddal milyen eredményt produkálnak, mert az a természetes, ha a kisebbik csatlakozik a nagyobbhoz - hangzik tehát a logikus összegzése a magas fordulatszámra kapcsolt összefogásosdinak. Amit az elviekben még Igor Matovič is fontosnak, sőt, közérdeknek tart.

Befutott a legújabb felmérés

A legújabb kutatás nem is váratott sokat magára, hétfőn délután már gyönyörködni lehetett a népszerűséget jelző számokban. Amelyek nem minden esetben mutattak valós képet. Mert például a múlt héten szétpottyant Szövetséget még egységes pártként mérhette az Ipsos ügynökség, és így az kapott is 3,8 százalékot, ami a szabad szemmel alig látható kategóriában nem is olyan rossz teljesítmény. Hiszen Hegerék most 3,4 százalékon állnak, Dzurindáék másfél százalékon, a Magyar Fórum csoportosulásának pedig egyelőre be kell érnie 0,7 százalékkal.

Sulíkék már döntöttek

Közben meg a hat százalékra tartott SaS úgy döntött, nem cifrázza tovább. Richard Sulíkék a parlamenti pártok közül elsőként bemutatták, milyen csapattal állnak a rajtvonalhoz. Nincs sok meglepetés a Szabadság és Szolidaritás jelöltlistáján: az élén a pártelnök virít, ám a 150. helyet Alojz Hlina, a kereszténydemokraták exelnöke foglalja el. A KDH-t 2020-ban a parlament küszöbéig irányító aktivista azt mondja, az SaS jobboldali gazdasági programja fontosabb, mint a gyakran előrángatott társadalompolitikai viták, amelyeket a magukat konzervatívnak valló politikusok erőltetnek. Szerinte ha olyan álvitákra összpontosítunk, mint az abortusz eltörlése vagy a droghasználat liberalizálása, akkor „egy idő múlva nem lesz mit ennünk”, mert olyanok kerülhetnek helyzetbe, akik nem tudnak különbséget tenni a GDP és az áfa között.

Hordágy és mentő

Sátor Lajos feltételezett gyilkosa viszont tudja, hogyan kell a rabszállítót mentőautóra cserélni. Hiszen újra mentőt kellett hívni a Specializált Büntetőbíróságon a dunaszerdahelyi maffiaper vádlottjához, Horváth Lehelhez. Aki így már zsinórban a második tárgyalásáról távozott nem szokványos módon. Ráadásul most nem a saját lábán, hanem hordágyon hagyta el a bíróságot. És bár előtte figyelmeztetett mindenkit, hogy súlyos cukorbeteg és szívbeteg, de ha a vádlottat megfelelő állapotba varázsolják, kedden a büntetőpere tovább folytatódik.

Sidó Árpád