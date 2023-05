Ízelítő a csallóközi élményekből - ilyen volt a 2. Csallóközi Élménybörze (KÉPGALÉRIA)

Aquaparkok, szafari, egzotikus állatok és egyedülálló élővilág, vízitúrák, aranymosás, játékos olvasmányok, mesék, különleges rendezvényhelyszínek és nagyszerű kultúrprogramok - ez mind itt, a Csallóközben, egy rendezvény keretében! A 2. Csallóközi Élménybörzén egy kis ízelítőt kaptak a vendégek mindabból, amit a régió kínál. A Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központtal és Dunaszerdahely Városával közösen szervezte meg a rendezvényt, amely célja idén is az volt, hogy felhívja a figyelmet a régióban lévő gazdag idegenforgalmi kínálatra és a szórakozási lehetőségekre.

„Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megismertessük a nagyközönséggel Csallóköz kínálatát. Külföldi rendezvényeken, szakmai programokon és a régióba szervezett utakon keresztül is népszerűsítjük az itteni lehetőségeket. A nemzetközi közönség mellett azonban az itt élő emberek és családok figyelmét is szeretnénk felkelteni, megmutatni nekik, hogy helyben is nagyszerű kikapcsolódási lehetőségek elérhetők“