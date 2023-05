OSTOBA GYILKOSOK: Kivégezték a csicsói férfit, aztán nyomokkal és bizonyítékokkal halmozták el a zsarukat

Közös sajtótájékoztatót tartott a szlovák és a magyar rendőrség Budapesten a csicsói Szűcs Tibor ellen május elején elkövetett gyilkossággal kapcsolatban.

A gyilkosság bűnsegédje, Sárközi Gergely (balra), aki egy véres húszeuróssal fizetett a benzinért, amivel felgyújtotta az áldozat autóját - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Rendőrségi felvételek)

“Május 3-án a Pápai Rendőrkapitányságra érkezett egy bejelentés, miszerint Csóttól nem messze egy jármű lángol. Nagyon gyorsan sikerült megállapítani, hogy a jármű Sz. Tibor szlovák állampolgár gépkocsija volt, akit a szlovák hatóságok eltűntként kerestek”

- kezdte az Országos Rendőr-főkapitányság Teve utcai székházában tarott sajtótájékoztatót Jeney Áron ezredes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatója.

A zsaruk rögtön súlyos bűncselekményt sejtettek a háttérben, mivel a kiégett Audi Q7 csomagtartójában egy igencsak gyanús, 200 literes hordót is találtak.

Mint később kiderült, Szűcs Tibor gyilkosság áldozatává vált, és holttestét a tettesek Magyarországon rejtették el. A sajtótájékoztatón ismertetett részletek alapján a kivégzés elkövetői nem viselkedtek túl szofisztikált módon: annyi bizonyítékot és nyomot hagytak maguk után, hogy a szlovák és a magyar rendőrség nagyon rövid idő alatt képes volt felderíteni a bűntény szinte minden részletét, és a feltételezett tetteseket - K. Erik és Sz. László szlovák állampolgárokat, és Sárközi Gergely magyar állampolgárt - is gyorsan azonosították.

Hogy miként sikerült felgöngyölíteni az ügy magyarországi szálait, arról Hiripi Gábor alezredes, a KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály főosztályvezetője számolt be. A célkörözési főosztály más magyarországi, megyei illetőségű rendőrkapitányságokkal és a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséggel (NAKA) együttműködve az alábbi nyomokat rögzítette és biztosította be:

A május 3-i helyszíni szemle során sikerült megállapítani a magyarországi Csót közelében kiégett Audi Q7 alvázszámát, amiről kiderült, hogy szlovák honosságú, így rögtön felvették a kapcsolatot a szlovák hatóságokkal. A csicsói Szűcs Tibor autójáról volt szó, aki egy nappal korábban még használta a kocsit, és akinek családja május 4-én bejelentette a szlovák hatóságoknak, hogy a férfi két napja nem adott magáról életjelet. Amikor Szűcs Audija Magyarországon mozgott, együtt haladt vele egy Peugeot típusú gépkocsi is. Ennek sofőrje Győr és Pápa között, Tét településen egy benzinkúton üzemanyagot vásárolt, amiért egy véres 20 eurós bankjeggyel fizetett. Május 8-án Győr és Győrszentiván között leégett egy Peugeot gépkocsi is. Az autó tulajdonosa azt mondta a rendőröknek, hogy a járművet egy bizonyos Sárközi Gergelynek adta kölcsön. Egy szemtanú ráadásul látta Sárközi Gergelyt, ahogyan csomagjaival a lángoló gépkocsitól távozik, és azonosítani is tudta a férfit. Ekkor derült fény arra is, hogy Sárközi volt az, aki az említett téti benzinkúton korábban a véres 20 euróssal fizetett a benzinért.

Sárközi Gergely ellen nyomban elfogatóparancsot adtak ki - a férfit azóta sem találják -, és az emberölési ügyben indult büntetőeljárás vezetését átvette a szlovák NAKA.

Rendőrkézen a tanyi és nagymegyeri gyanúsítottak

A rendőröknek ekkor sikerült azonosítaniuk egy másik feltételezett elkövetőt, a nagymegyeri illetőségű Sz. Lászlót is, aki ellen Magyarországon számos más büntetőeljárás is folyamatban van - például kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, garázdaság vagy lőfegyverrel való visszaélés ügyében. Sz. Lászlót május 12-én győri rendőrök vették őrizetbe Magyarországon, majd pár nap elteltével a Győri Járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezte őt.

Május 12-én ráadásul nemcsak Sz. Lászlót sikerült elfogni, hanem a magyar rendőrök Pápakovácsi közelében, egy erdős külterületen megtalálták Szűcs Tibor holttestét is. A helyszínt drót bevetésével és hullakereső kutya segítségével sikerült lokalizálni, miután a rendőrök sikeresen kihantolták a föld alól a holttestet. Szűcsöt ott helyben, a ruházata alapján azonosították.

Rudolf Patka ezredes, a szlovák NAKA nyugati részlegének igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a gyilkosság feltételezett színhelyén, a komáromi járásbeli Füssön található családi házban is gyilkosságra utaló bizonyítékokat találtak - számos vérnyomot, de egy lőfegyvert és lőszereket is. A NAKA nyomozóinak ekkor már tanúvallomások is rendelkezésükre álltak, és ezek alátámasztása céljából május 10-én helyszíni tanúkihallgatásokat is tartottak a gyilkosság színhelyén, a komáromfüssi házban.

“A NAKA vizsgálótisztje május 18-án társtettesként elkövetett szándékos emberölés miatt indított büntetőeljárást Sz. László, K. Erik és S. Gergely ellen, utóbbit bűnsegédként tartjuk számon”

- jelentette ki Rudolf Patka. Ugyanezen a napon, május 18-án a NAKA őrizetbe vette a tanyi illetőségű K. Eriket, és kezdeményezte Magyarországon az ott előzetes letartóztatásba helyezett Sz. László kiadatását Szlovákiába.

K. Eriket május 21-én szökés, tanúbefolyásolás és bűnismétlés megalapozott veszélye miatt a bazini Specializált Büntetőbíróság illetékes bírája vizsgálati fogságba helyezte.

KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES: Sárközi Gergely

A harmadik gyanúsított, Sárközi Gergely szökésben van, ellene nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A 44 éves magyar állampolgárságú férfit különösen veszélyesnek minősítették, mivel lőfegyverrel rendelkezik.

Sárközi Gergely

Akinek bármilyen információja van a férfi tartózkodási helyéről, vegye fel a kapcsolatot a magyar vagy a szlovák hatóságokkal a 112-es segélyhívón keresztül. Az NNI vezetője, Jeney Áron egyúttal felszólította a körözött személyt: amennyiben látja vagy hallja ezt a felhívást, mihamarabb adja fel magát valamelyik rendőrőrsön.

A sajtótájékoztatón résztvevő rendőrök kiemelték a magyar és a szlovák hatóságok együttműködésének hatékonyságát, ugyanakkor a folyamatban lévő ügy érzékenységére való tekintettel újságírói kérdéseket nem lehetett feltenni.

Így történhetett a gyilkosság

A szlovák Startitup közben számos további részletet közölt a bűnténnyel kapcsolatban. A portál szerint az ügy egyik előzménye az volt, hogy a Szűcs Tibor birtokában lévő füssi ház bérlője, K. Erik május 2-án felhívta telefonon Szűcsöt, hogy aznap menjen el hozzá Komáromfüssre 20:45-kor, és kifizeti a pénzt, amivel a csicsói férfinek tartozott.

Azelőtt, hogy Szűcs megérkezett volna, a rendőrség szerint Sárközi Gergely Peugeot 307 típusú autójával megérkezett Komáromfüssre, és vele volt Sz. László is. Mindketten bementek a házba, ahol ott volt K. Erik barátnője és gyereke is, Sárközi viszont a nőt és a kiskorú személyt elvitte bevásárolni egy nagymegyeri szupermarketbe. Amikor este kilenc óra körül Szűcs megérkezett Audi Q7 típusú kocsijával, a házban már várt rá K. Erik és Sz. László.

Amikor Szűcs a teraszon leült egy padra, a nyomozati iratok szerint Sz. László egy illegálisan tartott puskával lépett oda hozzá, majd a férfira szegezte a fegyvert. Szűcs ekkor vélhetően megragadta és eltolta magától a puskát, és a felek dulakodni kezdtek. Állítólag Szűcsnek végül tompa tárgyakkal történő ütésekkel brutálisan szétzúzták a koponyáját, sérüléseibe még ott belehalt. A feltételezett elkövetők a holttestet fóliába csomagolták, majd berakták Szűcs Tibor Audijába.

Sárközi Gergely közben visszahozta a bevásárlásból K. Erik barátnőjét a házba, ahol a tettesek bár próbálták eltüntetni a vérnyomokat, de nem voltak túl alaposak. A biológiai nyomokat számos helyen - fólián, csempén, asztalon - nem sikerült feltakarítaniuk.

Később ásták csak el, vettek hozzá lapátot

A gyilkosság után Sárközi Gergely a saját autójával indult el Komáromfüssről Magyarország irányába, Sz. László pedig mögötte haladt az Audival, benne Szűcs holttestével. A vállalkozó holttestét aztán átrakták Sárközi autójába, és május 3-án, hajnali két óra körül lépték át Medvénél a magyar határt, és Győrön keresztül Pápa felé vették az irányt.

A Startitup információi szerint Sárközi Gergely a holttesttel a csomagtartójában állt meg a már említett téti benzinkúton, ahol a műanyag kannába töltött benzinért a véres 20 eurós bankjeggyel fizetett. Szűcs Audiját aznap hajnalban vélhetően Sz. László gyújtotta fel, miközben Sárközi Gergely a Pápakovácsihoz közeli erdőbe vitte a fóliába csomagolt Szűcs holttestét, majd egyszerűen kidobta és elhajtott.

A nyomozók szerint két nappal később Sz. László találkozott K. Erikkel. Ásót és lapátot vásároltak, majd május 5-én visszamentek a Pápakovácsinál lévő erdőhöz, hogy az ott kidobott holttestet elássák egy gödörbe. A "munka" végeztével szerszámaikat egyszerűen behajították a gazba.

A bűnügy elkövetőit akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújthatják. Vélhetően van olyan is köztük, aki együttműködik a hatóságokkal, így a közeljövőben akár arra is fény derülhet, hogy Szűcs Tibor halála mögött további személyek - felbujtó, megrendelő - állnak.

(Barak Dávid)