LÉNYEG: Nem minden bankjegyhez tapad ugyan vér, de a képviselők azt a pénzt is elköltik, ami nincs

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Egy magyar húzná ki a pénzügyi csávából Szlovákiát

„Nem azért vagyok itt, mert magyar vagyok, de nem is annak ellenére” – mondta a Paraméternek Horváth Mihály, az Ódor Lajos vezette szakértői kormány dunaszerdahelyi származású pénzügyminisztere, akivel exkluzív interjúnkban természetesen nemcsak a magyarságáról beszélgettünk, hanem arról is, milyen lépésekkel lehetne gátat szabni az ország eladósodásának. A pénzügyminiszter szerint az infláció fokozatosan lassulni fog, az év végére pedig benézhet 10 százalék alá is. Horváth Mihály a legfontosabb feladatának a jövő évi költségvetés tervezetének elkészítését tartja, ráadásul ebből várhatóan rögtön két változatot is elő kell készítenie, mivel nem valószínű, hogy a kormány, amelynek a legfontosabb posztját tölti be, bizalmat kapna a parlamentben.

Meglehetősen hálátlan feladatra vállalkozott a jegybank vezető közgazdásza: gőzerővel kell dolgoznia egy (vagy két) olyan költségvetés tervezetén, amelyet a várhatóan októberben felálló kormány akár egy kézmozdulattal a kukába dobhat. Az ország következő vezetése számára ennek ellenére olyan pénzügyi „menüt” akar készíteni, amiből utódja kedvére válogathat. Azt nem tudtuk meg, milyen megszorításokra kell számítanunk, azonban Horváth Mihály hangsúlyozta: a választás előtti eszement költekezés miatt bekövetkező gazdasági károkat mindenképpen enyhíteni kell majd.

Költekezik a parlament, mintha nem volna holnap

De mondhat akármit a pénzügyminiszter, a parlamentben ugyanis nem szakértők, hanem csak politikusok ülnek, akiknek a legfőbb célja nem az, hogy enyhítsenek az ország katasztrofális pénzügyi helyzetén, hanem hogy szeptember végén újraválasszák őket, és tovább tömhessék a zsebüket a mi adóeuróinkkal.

Ennek érdekében most kihasználják az utolsó lehetőséget is arra, hogy jobb színben tűnjenek fel potenciális választóik előtt, akik remélhetőleg megjegyzik, kinek is köszönhetik azokat a plusz eurókat, amelyeket most olyan könnyedén szórnak szét köztük a képviselők.

És ezt a populista színjátékot nem csak az OĽaNO játssza előszeretettel. A Sme rodina politikusai terjesztették elő a javaslatot, amelynek értelmében még idén soron kívüli nyugdíjvalorizálás lesz, emellett augusztustól emelkedik a gyermekgondozási segély összege is.

Eredetileg csak jövő januártól valorizálták volna a nyugdíjakat, a képviselők azonban zöld utat adtak a nyugdíjak július 1-i emelésének és annak, hogy több mint 470 euróra nől a korábban dolgozó szülőknek kifizetett gyermekgondozási segély. Azzal persze a pozsonyi törvényhozásban senki sem törődik, hogy ki és miből fogja kifizetni ezeket a pluszpénzeket.

Eduard Heger korábbi kormányfő maximális felelőtlenségnek nevezte a törvénymódosítás elfogadását.„Ezt megint az emberek fizetik meg az adóikból, és ez a pénz hiányozni fog az országnak a kórházak felújításánál, az óvodáknál, az útépítéseknél” – jelentette ki Heger.

Pencser gyilkosokat fogott a magyar és a szlovák rendőrség

Végül pedig egy hihetetlen történetről is beszámolunk a Paraméteren. A csicsói Szűcs Tibor ellen elkövetett gyilkosság tettesei ugyanis olyannyira pancserok voltak, hogy a férfi májusi kivégzése után nyomokkal és bizonyítékokkal halmozták el a rendőröket.

A gyilkosság bűnsegédje, Sárközi Gergely például egy véres húszeuróssal fizetett a benzinért, amivel felgyújtotta az áldozat autóját. A gyilkosság feltételezett színhelyén, a komáromi járásbeli Füssön található családi házban is találtak a gyilkosságra utaló bizonyítékokat - számos vérnyomot, de egy lőfegyvert és lőszereket is. Egyszóval a gyilkosok annyira bénák voltak, hogy még az áldozat vérét sem voltak képesek feltörölni a tetthelyen. A szlovák és a magyar rendőrség így ripsz-ropsz felderítette a bűntény szinte minden részletét, elfogták a nagymegyeri Sz. Lászlót és a tanyi K. Eriket is.

