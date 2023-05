La Liga: Visszavonták Vinícius piros lapját, megbüntették a Valenciát

A Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) visszavonta Vinícius Júnior hétvégi, Valencia elleni mérkőzésen kapott piros lapját, a hazai együttest pedig ötmeccses, részleges szektorbezárással büntette a Real Madrid támadóját ért rasszista megnyilvánulások miatt.

Fotó: TASR/AP

A RFEF szerdai indoklása szerint a mérkőzés játékvezetője nem értékelt megfelelően minden körülményt, ezért nem hozott jó döntést, amikor kiállította a brazil játékost.

A szövetség a piros lap visszavonása mellett azt is bejelentette, hogy a Valencia soron következő öt hazai bajnoki mérkőzésén bizonyos szektorok le lesznek zárva, a klubnak pedig 45 ezer eurót is be kell fizetnie.

A Valencia vezetése "aránytalannak" és "méltánytalannak" nevezte a büntetést, mondván, a RFEF ezzel árt azoknak a szurkolóknak, akik nem vettek részt a "szégyenteljes incidensben", épp ezért fellebbez a részleges stadionbezárás ellen.

A brazil válogatott támadót az ellenfél Valencia szurkolói a múlt szombati bajnoki találkozó során szinte végig becsmérelték. Vinícius a 70. percben szólt először a játékvezetőnek - ezután közel tíz percig állt a játék -, majd állítása szerint ennek hatására különbözött össze az egyik valenciai játékossal, aki nyakon ragadta, ő pedig eltalálta az arcát.

Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője a találkozó után arról beszélt, hogy Ricardo de Burgos Bengoetxeának meg kellett volna állítania a mérkőzést, míg Vinícius a La Ligát és Spanyolországot is rasszistának nevezte. A La Liga eljárást indított az ügyben és jelezte, megvizsgálja a meccsről készült felvételeket, hogy pontosan mi történt a stadionban. Ugyanakkor a bajnokság igazgatója arra hívta fel a brazil csatár figyelmét, ne engedje provokálni magát, és egyben közölte, Vinícius nem jelent meg azon a két találkozón, amelyet a korábbi, általa rasszistának nevezett esetek miatt kérvényezett, ezért feleslegesen kritizálja a vezetőséget.