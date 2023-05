Rangos elismerésben részesült a dunaszerdahelyi és a galántai kórház egy-egy munkatársa

A dunaszerdahelyi és a galántai kórház egy-egy munkatársát is díjazták a nővérek világnapja alkalmából.

Kitüntetésben részesült Földes Henrietta, a dunaszerdahelyi kórház ápolásért felelős igazgatóhelyettese, a Szlovákiai Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarája által odaítélt Fehér Szív (Biele srdce) kitüntetést vehette át a nővérek nemzetközi napja alkalmából.

A fehér szív világszerte a nővérek szimbóluma, a humánus kommunikációt és a segítségnyújtást jelképezi, a fehér szín pedig azt, hogy a nővér elfogadja a világon élő összes embert.

„Földes Henrietta aktívan részt vesz az ápolók új generációjának oktatásában. Sok pályakezdőt vezetett be az ápolói munkakörbe, és fel tudta kelteni bennük az érdeklődést a szakma iránt. Minden tudását és tapasztalatát igyekszik átadni a következő generációknak. A munkavégzés során temperamentumos, energikus és flexibilis. Erős kitartás, türelmesség és precizitás jellemzi, világos célokat tűz ki, és akadályoktól függetlenül dolgozik azok megvalósítása érdekében” – olvasható a dunaszerdahelyi kórházat is működtető Svet zdravia sajtóközleményében, amelyben egyúttal kiemelik, Földes Henrietta szívügye a munkája, és gyakran a szabadidejét is feláldozza ennek érdekében.

Pusztai Katalin, a dunaszerdahelyi kórház aneszteziológiai és multidiszciplináris intenzív osztályának nővére in memoriam kitüntetésben részesült.

A galántai kórházból az egynapos egészségügyi ellátást biztosító szemészeti osztályának nappali műszakvezetője, Cservenková Alžbeta is Fehér Szív elismerésben részesült.

Cservenková Alžbeta 1988 és 2015 között a galántai kórház szemészetén dolgozott. Az osztály 2006-os egynapos egészségügyi ellátássá alakítása és a posztgraduális tanulmányainak befejezése után főnővérként tevékenykedett. 2015-től 2016-ig egy magánszemészeti klinikán dolgozott Dunaszerdahelyen. 2016-tól a galántai egynapos szemészeti egészségügyi ellátás nappali műszak vezetője.

A Svet zdravia sajtóközleményében azt írja, Cservenková Alžbeta aktívan részt vett járási és helyi szemináriumokon, országos szakmai konferenciákon, több előadás társszerzőjeként is. „Szakmai kvalitásaival, a betegekkel és kollégáival szembeni magatartásával példakép kollégái számára. Mindig szakszerűen és emberségesen bánik a betegekkel, empatikus viselkedéséért kedvelik, mert mindig mindenkihez van egy kedves szava és mosolya” – áll a jellemzésben, ahol arra is kitérnek, hogy az alkalmazottak nagy csoportjának irányítása során az igazságosság elveit alkalmazza, a beosztottak és felettesek egyéni és türelmes hozzáállásával kombinálva.



