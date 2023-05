Putyin főzsoldosa interjúban cseszegette a saját miniszterét, és dicsérte az ukránokat, erre gyorsan ki is rúgták a... az újságírót

Jevgenyij Prigozsin egy május 24-én közzétett videóban szidta az orosz védelmi minisztériumot, és dicsérte az ukrán hadsereget, a riporter szerepét betöltő Dolgov meg csütörtökön már arról beszélt, hogy munkaadói bevallották neki, hogy "felülről" jött a jelzés, hogy őt el kell bocsátani az állásából.

Persze, az is érdekes, a wagneres hadúr miket mondott az időközben menesztett propagandistának. Prigozsin becslése szerint a hadművelet során 50 ezer foglyot toborzott börtönökből, akiknek körülbelül 20 százaléka életét vesztette. Ugyanannyian haltak meg, mint azok, akik szerződés katonaként jelentkeztek – jegyezte meg Prigozsin a Телега Online számára készített videóinterjúban.

Az eredetileg mindössze 70 ezer lakosú Bahmutot tíz hónap alatt elfoglaló Jevgenyij Prigozsin óva intette Moszkvát az orosz hadsereg ukrajnai vereségétől. "Nagyon komoly háborúra kell felkészülnünk". Ahhoz, hogy Oroszország ne veszítsen, hadiállapotot kell hirdetnie, és a gazdaságot át kell állítani a lőszergyártásra – jelentette ki Prigozsin, hangsúlyozva, hogy "újabb mozgósításokat kell kezdeményeznünk", mostantól mindenkinek csak a háborúért kellene dolgoznia.

A magánhadsereg tulajdonosa odaszúrt a hivatalos hadseregnek is, felidézve az orosz fegyveres erők számos vereségét, szerinte ezek a csapatok Kijevnél és Herszonban "összecsinálták magukat", majd távoztak.

Yevgeny Prigozhin says that Russia’s objectives of "denazifying" and "demilitarising" Ukraine have failed miserably



"F*ck knows how, but we’ve militarised Ukraine!" pic.twitter.com/ZBIyo0Vd3A