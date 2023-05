Gyorsan fogynak a jegyek az idei Hajómalom Fesztiválra! Ne maradj le róla te sem, válts napi vagy háromnapos jegyet!

Panaszkodásnak tűnhet, bár cseppet sem az, amikor eláruljuk, hogy jól fogynak a jegyek a Hajómalom Fesztiválra, ezért minél előbb érdemes megvásárolniuk azoknak, akik ott akarnak lenni Gútán, és három napot eltölteni a kultúra és a szórakozás jegyében, egy csodálatosan szép környezetben. Aki még nem vette meg a belépőjét, megteheti a Oneticket oldalán, ahol a napi és a háromnapos jegyek is megvásárolhatóak.

Azt már elmondtunk, hogy olyan népszerű és sokak által ismert sztárok látogatnak el idén városunkba, mint ByeAlex és a Slepp, Manuel, vagy éppen Geszti Péter, a Halott pénzről nem is beszélve. Akkor most ejtsük szót azokról is, akiknek nevét eddig homály fedte.

Az első napon, csütörtökön ByeAlex és Slepp teszi oda magát, ám ezt megelőzi a Komámasszony hol a stukker? című színházi előadás a The Art művészeti ügynökség és a Pozsonyi Színművészeti Egyetem közös gondozásában. Mindezek után az igencsak népszerű DJ Yamina diktálja az ütemet a féktelen bulizáshoz.

A fiatal lemezlovas, aki magyarországi klubokon túl külföldön is rendkívül sikeres, olyan előadókkal, alkotókkal dolgozott már együtt, mint Lotfi Begi, Burai Krisztián vagy éppen Tóth Andi. A feldolgozások mellett saját szerzeményekkel is megörvendezteti a rajongóit, nem véletlenül érdemelte már ki az Európa Legjobb Női Lemezlovasa díjat is.

A péntek legalább olyan magas szinten folytatódik, ahogy a csütörtök véget ér, amikor is az eredetileg 2007-ben kizárólag párkányi gimnazistákból alakult Jóvilágvan zenekar mutatja meg művészetét. A banda hisz az őszinte, mondanivalóval bíró zene erejében és ezt adja át koncertjein a közönségének. Sajátos stílusuk gyorsan rajongókra talált, 2014-ben a "Melyiké vagy?" című daluk lett a Gombaszögi Nyári Tábor himnusza, majd egy évvel később a "Levegő" című dalukat a Harmónia-Szlovákiai Magyar Zenei Díj az Év dala kategóriában a legjobbnak ítélte, ami ugyancsak Gombaszögi Nyári Tábor indulója lett.

A felvidéki zenekar után az ezerarcú és évtizedek óta dalokat magából ontó szöveghuszár, Geszti Péter teszi azt, amiért annyian szeretjük olyan régóta. Ezzel pedig korántsem ér véget ez a nap, hiszen egy igazi különlegesség, a Stinky Bugs magyar csapata lép színpadra. A közösségi zenekar ötlete három profi zenész fejéből pattant ki. Schneider Zoltán (gitár), Gátos Iván (billentyű) és Gátos Bálint (basszusgitár), akik az amerikai Scary Pockets mintájára hazai slágerekből készítenek jó kis funky dalokat, melyeket ismert énekesek közreműködésével adnak elő.

Ám ezzel sem zárul a hét legkedveltebb napja, mert a tehetségkutatóban feltűnt mindössze 22 éves rapper, énekes és dalszerző, Manuel koncertje következik.

Végül egy DJ zárja a bulik sorát, de erről majd később adunk hírt.

Minden véget ér egyszer, így van ez a mi fesztiválunkkal is, de mielőtt még mindenki hazamenne kipihenni magát, vessük néhány pillantást a zárónap fellépőire. Ez a nap sem marad felvidéki zene nélkül: a 2009-ben alakult dunaszerdahelyi csapat, az Arizóna játssza majd a talpalávalót. A banda eleinte feldolgozásokat játszott, de egyedibb és különlegesebb alkotásra vágytak, amit saját szerzeményeikkel meg is valósítottak. Számos sikeres magyar zenekar előzenekaraként is feltűntek már, ám Gútán a főfellépők sorát erősítik.

Ezután egy igazi nagyágyú, a Halott Pénz pendíti meg a húrokat, akiket egy újabb szlovákiai magyar formáció, a Gorlo Volka követ. A srácok eredetileg megzenésített verseket és saját dalokat játszottak akusztikus indie folk stílusban, majd egy hosszabb szünet következett, ezután vették fel a ma is használatos nevüket, és ragadtak újra hangszert 2018 őszén. Őket követve a hangulatot tovább fokozza nagyjából éjfél körül a Parno Graszt x Bohemian Betyars utánozhatatlan kettőse, akik utat mutatnak a szórakozásnak, azonban ez sem jelent még megálljt a műsornak, mert a rozsnyói Sajó banda reggelig tartó táncháza mozgatja meg a fesztiválozókat.

Ezen felül, ahogy azt már megszokhatták, napközben egymást követik a könyv- és gasztronómiai bemutatók és egyéb kulturális és gyermekprogramok is.

És akkor most lássuk a jegyárakat!

Még kaphatóak napi és háromnapos jegyek a Hajómalom Fesztiválra!

Rögtön az esemény első napján mindössze 18 euróért ott lehetsz az elmúlt évek egyik legnagyobb sztárja, Bye Alex és a Slepp fellépésén, akik július 20-án, csütörtökön robbantanak színpadot, illetve ezzel alaposan feladják majd a leckét a pénteki, július 21-i csúcsfellépőnek. A legendás zenei és médiaszemélyiség, Geszti Péter fellépésének és persze számos más programnak is a részese lehetsz már csaknem 20 euróért. Ez korántsem jelenti azt, hogy a fesztivál záró napjára, július 22-re egy milliméterrel is lejjebb kerülne az a bizonyos léc, hiszen nem kisebb csillag, mint az imádott stíluskeveredés, a Halott Pénz mutatja majd meg, hogy milyen egy hamisítatlan buli az ő tolmácsolásukban, az ő előadásukat és sok más színvonalas programot pusztán 25 euróért élhetsz át ezen a napon.

(PR-cikk)