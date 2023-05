Megszépült az egyházkarcsai tűzoltószertár

Átadták a felújított tűzoltószertárt Egyházkarcsán. Az ünnepélyes átadóra május 26-án, pénteken került sor.

A Paraméter felvételei - További képekért kattints!

Az épület még az 1960-as évek végén épült társadalmi munka keretén belül. Kezdetekben, illetve a 2000-es évek elején a helyi hivatal székhelye volt, majd miután felépült a község faluháza, az épület a helyi tűzoltószervezet központi helyévé vált. A szervezet a 2000-es évek elején kezdte meg reneszánszát, és azóta is aktívan működik, immár 20 éve Szabó Ferenc elnök vezetésével.

Az Egyházkarcsai Önkéntes Tűzoltószervezet mintegy 30 tagot számlál. Mindannyian aktívan kiveszik részüket az egyes társadalmi események szervezéséből, továbbá oktatói és ifjúságnevelői feladatokat is ellátnak. Emellett persze a bajban is számíthatnak rájuk a karcsaiak. „Sajnos a múlt évben két tűzesetünk is volt, ahol önkénteseink példaértékű oroszlánrészt vállaltak a mentési és oltási munkálatokból. Ezúton is szeretném megköszönni segítségüket és odaadásukat. Remélem a felújított tűzoltószertár épülete méltó központként fog szolgálni a helyi szervezetnek” – hangzottak el Mórocz Péter polgármester szavai.

Az épület három szakaszban került felújításra. Elsőként belül rekonstruálták, majd egy hozzáépítéssel gazdagodott az épület. Az 50 ezer euró értékű felújítási munkálatok állami támogatásból valósultak meg. A harmadik szakaszra tavaly került sor, ekkor a külső felújítás zajlott: kicserélték a garázsajtót és az ablakokat, illetve külső hőszigetelést kapott az épület. Mindezt a község önerőből finanszírozta, 46 ezer eurót költöttek rá. Ezzel még nem ért véget a munka, e héten ugyanis leaszfaltozták az épület előtti parkolót.

Az átadón részt vett többek közt Lelkes István, a Dunaszerdahelyi Járási Tűzoltóság igazgatója, Hodosi Tibor, a járási tűzoltóság bevetési parancsnoka és Czajlik Jenő, a járási önkéntes tűzoltók elnöke. Mindhárman gratuláltak a szépen felújított épülethez, illetve köszönetet mondtak az egyházkarcsai önkénteseknek a sok segítségért, amit baj esetén nyújtanak.

Az átadást szimbolizáló szalag átvágását követően a jelenlévők megtekinthették az épületben helyet kapó kiállítást. Itt számos, a tűzoltók életéből származó régi ereklye kapott helyet. Ezzel kapcsolatban Mórocz Péter elmondta, nagy köszönet illeti a Buday családot és azokat, akik hozzájárultak az emléksarok kialakításához.

Ezen kívül egy történelmi tablót is készítettek erre az alkalomra, mely a kezdetektől felölei az egyházkarcsai önkéntes szervezet történetét, munkásságát. Ennek ötletgazdája Gódány, született Buday Erzsébet, pinkekarcsai lakos volt.

(SzC)