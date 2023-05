RAJZSZÍNTÉR – Az eszköz a ceruza, a hordozó pedig a papír, méghozzá nem is akármekkora!

Május 26-án nyílt meg Drabik Tamás és Kecső Endre szobrász-festő páros közös kiállítása a komáromi Limes Galériában. A két magyarországi alkotó a Katonatemplom teréhez célzottan készítette helyspecifikus alkotásait, melyeket első ízben mutattak be pénteken.

Fotók: Cséfalvay Á. András - további képekért kattints!

„A magyarországi fiatal művészgeneráció átlagából kiemelkedő Kecső Endre festőművész és Drabik Tamás szobrászművész számos közös vonást rejt magában. Amellett, hogy a való életben jóbarátok, mindketten a figurális művészet mellett kötelezték el magukat, alkotásaikban pedig ókori mitológiai témákat ültetnek át modern köntösbe. Emellett mindketten szenvedélyes rajzolók: időnként marathóni rajzoló hétvégéket tartanak a festőművész otthonául szolgáló Szolnoki Művésztelepen. Az eszköz: ceruza. A hordozó: papír, nem is akármekkora: több négyzetmétert is felölel egy-egy közös munka. A technika pedig szigorúan rajz, nem pedig grafika. A végeredmény nem más, mint egy közös mű, mely egyazon papíron, egymást felváltva, kiegészítve, át- és belerajzolva készül – mindennek eddigi eredményét pedig első ízben Komáromban tekintheti meg a művészetszerető közönség” – fogalmazott Képiró Ágnes, művészettörténész, a szolnoki Damjanich János Múzeum művészettörténész-muzeológusa a kiállítás egészéről.

Képiró Ágnes a megnyitó beszédében kiemelte, a kiállítás címe, nemcsak a kész munkákra és azok létrejöttére utaló beszédes címadás, hanem utal a rajzok témáira is. „ A Rajzszíntér a harcszíntérre asszociál, ugyanis jellemzően ókori, döntően görög mitológiából vett toposzokat, csatákat jelenítenek meg és írnak át gigantikus méretű rajzmezőiken. Ugyanis mindketten élénk érdeklődéssel fordulnak a mitológiai történetek felé, melyek rajzi megvalósulásai számos korunkbeli áthallásban bővelkednek. A képmezőikbe zsúfolt alakjaik elevenen élnek, mozognak, átadva a szemlélőnek azt a lüktetést, ami az alkotókat a 20-30 órányi alkotási folyamatban szellemileg és fizikailag is mozgásban tartja. Részben ennek is köszönhető, hogy az ókori mitológiából kölcsönzött témákat mi, a 21. század szemlélői nem súlyos történetekként, hanem könnyed, humoros epizódokként is értelmezhetjük és átélhetük a rajzok által közvetítve. Árad belőlük az a játékosság, ahogy a rajzlapot, annak betöltését saját közös harcterükként értelmezik a művészek, miközben az is egyértelmű, hogy nagyon is komolyan veszik mind a választott témák szabadon értelmezett újraírását, mind az alkalmazott technikával a maguk elé tűzött cél és feladat megoldását" - hangsúlyozta.