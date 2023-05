Első Dzurinda, második Sólymos: Modrí–Most-Híd néven választási párt alakult

Modrí - Most-Híd néven választási pártban egyesült a Szövetségből kivált Híd 2023, és a Mikuláš Dzurinda által létrehozott Modrí-Európske Slovensko. A párt listavezetője Dzurinda lesz, a második helyen Sólymos László, a Híd 2023 elnöke indul.

Fotó: Paraméter

Természetes szövetségesnek tartja Mikuláš Dzurinda a Hidat, ezért nem is okozott komolyabb problémát számukra a megegyezés a közös választási pártról, amelyet ma jegyeztek be Modrí – Most-Híd néven. “A természetesség az ideológiai közelségből következik” – jelentette ki Dzurinda. Kiemelte, hogy ő volt az első szlovák miniszterelnök, akinek a kormányában magyar miniszterek is voltak. “Az elsőben három, a másodikban négy, és mindig elégedett voltam velük” – emlékezett vissza a 2000-es évek elejére Dzurinda. Szerinte teljesen természetes, hogy a kisebbségek igényeit is ki kell elégíteni.

Sólymos László szerint a szövetségük célja, hogy megőrizzék Szlovákia nyugati, euroatlanti orientációját. “Ki mással foghatnánk össze, mint akivel az országunkat bevezettük az Európai Unióba és a NATO-ba” – magyarázta Sólymos. Szerinte a Híd célja az “elfelejtett régiók” fejlesztése, amihez szükséges a pozitív diszkrimináció is.

A párt választási listája most alakul, egyelőre csak az első két helyben egyeztek meg: a listavezető Mikulás Dzurinda lesz, a második helyen Sólymos László indul. A többi helyet felváltva osztja fel a két párt. Jelenleg dolgoznak a közös programon és a kampány részletein.

Dzurinda nem zárta ki a további tárgyalásokat más pártokkal. “Van még rá tér, ha ezt a teret valakivel értelmesen ki tudjuk tölteni, annak örülni fogunk” – válaszolta a Paraméter kérdésére a listavezető. Nem tagadta, hogy ő is kapcsolatban van más pártok vezetőivel, de hivatalos tárgyalásokat jelenleg senkivel sem folytatnak. “Kapcsolatban vagyok Simonnal és Hegerrel is, de jelenleg semmilyen formális tárgyalás nem zajlik” – mondta Dzurinda.

