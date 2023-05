Akár 80 ezer fontért is elkelhet Adolf Hitler szeretőjétől kapott ezüstözött tolla (FOTÓ)

Akár 80 ezer fontért is elkelhet Adolf Hitler szeretőjétől kapott ezüstözött tolla egy belfasti árverésen - közölte hétfőn a The Guardian brit napilap online kiadása.

A tollat a náci diktátor szeretőjétől, Eva Brauntól kapta 52. születésnapjára 1941. április 20-án.

Silver-plated pencil that allegedly belonged to Adolf Hitler up for auction in Belfast https://t.co/iRBpxFO8bn