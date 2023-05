LÉNYEG: A magyaroknak nem kellett Spišiak, Ficóéknak meg nem kell Ódor

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A volt főrendőr a progresszívek tenyerébe csapott

Ezúttal képviselőjelölti minőségében adott interjút a Paraméternek Jaroslav Spišiak korábbi országos rendőrfőkapitány, aki szerint a Smer és a Republika ezerrel nyomatott propagandája miatt az emberek elhiszik, hogy a Nyugat és a NATO a két főgonosz. A magyarul is hibátlanul beszélő Spišiak a Progresszív Szlovákia listáján indul a szeptember végi választáson, mivel magyar pártoktól nem kapott felkérést. Ezt a beszélgetésben nem panaszként hozta fel, csak a tényt konstatálta.

Úgy látszik, a Magyar Fórumnak, a Hídnak vagy a Szövetségnek nincs szüksége országosan ismert és elismert szakemberekre, így azt a PS-t erősíti, amelyik – szavai szerint – „még nem sározódott be”.

Šimečkáék pártjában a biztonságpolitikai koncepció kialakításán kívül az államigazgatás reformját is rá akarják bízni. Ha másban nem is, ebben az utóbbi témában, a megyerendszer gatyába rázásában a szlovákiai magyar pártoknak is szüksége lehetne Spišiakra, aki nagy valószínűséggel a progresszívek árnyék-belügyminisztere lesz. De hát ők nyilván ezt is jobban tudják, mint más, ezért Spišiak nem kapott bizalmat a magyaroktól.

Bizalmi kérdések

Mi ezekben a napokban azon rágjuk tövig a körmünket, vajon bizalmat kap-e a parlamentben Ódor Lajos szakértői kormánya. (A végkifejlet elég világos: nem.) A pártok sorra jelentik be, vajon képviselőik igennel vagy nemmel szavaznak-e a kabinet további munkájára. Egymást túllicitálva nyilatkoznak meg a volt ellenzéki és volt kormánypártok.

A Sme rodina családközpontú apukája, Boris Kollár házelnök például elképzelhetőnek tartja, hogy képviselői támogassák az Ódor-kormányt, csak előbb szeretné megismerni a kabinet programnyilatkozatát.

A Progresszív Szlovákia ugyan (egyelőre) nem sok vizet zavar a törvényhozásban, mivel legutóbb néhány száz szavazat hján kimaradt a parlamentből, véleménye viszont természetesen nekik is van. Šimečkáék szerint nagyon fontos lenne, hogy bizalmat kapjon a korrmány, már csak azért is, hogy az ország nyugodtabb légkörben készülhessen a választásra. Egyetlen képviselőjük, Tomáš Valášek igenjére mindenesetre számíthat a kabinet.

A Hlas-SD nem szavaz bizalmat a szakértői kormánynak annak ellenére, hogy negy riválisának, a Smernek is ugyanez a véleménye. Meglehetősen zavarosra sikeredett Peter Pellegrini állásfoglalása, a Hlas elnöke ugyanis végig dícsérte Ódorék elképzeléseit, kiemelte, mennyi mindenben egyetért a hivatalnokkormány célkitűzéseivel, ők azonban mégsem fogják támogatni a kormányt a parlamentben. Hogy miért? Egész egyszerűen azért, mert ők egy ellenzéki párt, amelyik semmiképpen sem állhat a kormány oldalára.

Rutinosabb nyilatkozatot tett Robert Fico. A Smer-SD elnöke nem látja értelmét a prioritásokat kijelölő kormányprogram támogatásának. Csak abban az esetben támogatná Ódorékat, ha a kormány programnyilatkozata „leszögezné, hogy katasztrofális állapotban van az ország”, és „leltározná mindazt, amit az előző kormány elkövetett”. „Világosan leszögeztem Ódornak, hogy tőlünk egy szavazatot sem kap” – mondta Fico, akinek azért valószínűleg ráfagyna az öntelt mosoly a képére, ha a kormány csak úgy, truccból, beleírná az általa kérteket a programnyilatkozatába...

Nyolc után ne legyen senkinek semmi baja!

A kormány egyébként nem igazán igyekszik jó pontokat szerezni az embereknél, de hát nem is erre szerződött. Ők most a piszkos munkát hivatottak elvégezni, és az előző kabinet szerencsétlenkedésének nyomán keletkezett romhalmazt próbálják eltakarítani. Michal Palkovič egészségügyi miniszter például kedden bejelentette, a sürgősségi rendelők ez eddigi 22 óra helyett csak este nyolcig tartanak majd nyitva. Még nem tudni, hogy a rendelkezés szeptembertől vagy csak januártól lép-e életbe, azonban az egészségügy jelenlegi állapotában elkerülhetetlen. Nincs ugyanis elég gyermekorvos, az egészségügyi dolgozók pedig túlterheltek. Ezentúl tehát mindenki vigyázzon sokkal jobban magára, és este nyolc után senkinek ne legyen semmi baja.

Juhász László