Falunapozni is jó, de fesztiválozni még jobb! Júniusban jön a kétnapos Ekecsi Nap Fesztivál!

Végre itt a jó idő, s kezdődik a falunapok szezonja is. Ezek a rendezvények általában nem csupán a helyieket, hanem érdeklődők tömegét is vonzzák a különféle fellépők és a koncertek sorozatával. A nyári időszakban tobzódhatunk a falunapok forgatagában kellemes kikapcsolódásra vágyva, de ha egy igazán fergeteges bulira vágysz, 2023. június 23-án és 24-én nem érdemes kihagyni az Ekecsi Nap Fesztivált! Ez nem egy falunapi rendezvény, hanem egy újdonsült kétnapos fesztivál a környéken, amely az önfeledt bulizásról és hajnalig tartó mulatásról szól majd! Ha Te is szereted a pörgős zenét és a mulatós dalokat, ott a helyed június végén az újsütetű Ekecsi Nap Fesztiválon!

Az idén első alkalommal megrendezésre kerülő Ekecsi Nap Fesztivál szervezői egy olyan kezdeményezésbe vágtak bele, amely nem csupán a helyi fiataloknak és idősebbeknek kedvez, hanem az érdeklődők sokkal szélesebb körének nyújt remek lehetőséget a felhőtlen mulatásra és kikapcsolódásra. Fellépők tömkelegével igyekeztek a környék egyik legnagyobb fesztiválját létrehozni, melyet remélhetőleg a jövőben hagyományszerűen tudnak majd folytatni.

A szervezők körét az ekecsi önkormányzat, a Hungarian Stars és az XXL Étel & Bár alkotja. Több évtizedes tapasztalatuknak köszönhetően a zavartalan és minőségi szórakozás garantált.

Miről kapta a nevét az Ekecsi Nap Fesztivál?

Ekecs község polgármestere elmesélte hírportálunknak, honnan származik az Ekecsi Nap Fesztivál elnevezés.

"Felkelt az Ekecsi Nap" - mondogatták a csallóközi emberek, mikor meglátták a teliholdat. Nem volt rossz a csillágaszati ismeretük, csupán az ekecsiek egy olyan szokását figyelték meg, miszerint sokszor éjjel, holdvilággal dolgoztak.

Ennek a szólásnak az eredete többszáz évre nyúlik vissza. A 17. századig Ekecs község a komáromi várnak volt a birtoka. Csak hallal és élelmiszerrel kellett adózniuk a várnak. A törökök elleni vitézsége miatt azonban a király Zichy grófnak adományozta a községünket. Ekkortól kötelező munkanapokkal, úgynevezett robottal is kellett szolgálniuk a jobbágyoknak. A gróf a községbe hajdúkat küldött, hogy dolgoztassák az embereket. Ha kellett, ostorral hajtották a férfiakat munkára, vagy éppen deresre is húzták őket. Az ekecsiek ellenkeztek, a királynál is voltak panaszkodni, de sajnos a grófnak adott igazat a király. Ezért több ekecsi család elköltözött a faluból. Helyettük a gróf más faluból telepített be családokat.

Akik itt maradtak, azonknak meg kellett szokniuk az új rendet.

Nappal a gróf földjén kellett munkákodniuk.

Így a saját följük megművelésére csak éjjel jutott idő.

Ezért terjedt el ez a szólás: Felkelt az Ekecsi Nap.

Tehát már tudjuk, honnan kapta a nevét a rendezvény, de mégis miért éri meg már most bebiztosítani a jegyet a fesztiválra? Mutatjuk a részletes programot!

2023. június 23-án (pénteken) fellép:

Alee

MISSH!

KKevin

Lmen Prala

Burai

AK26

a folyamatos jó hangulatról DJ Ricardo és DJ Kopi gondoskodik

Kapunyitás: 18:00 órakor

The End: 04:00 órakor

2023. június 24-én (szombaton) jön:

Ruszó Tibi

Nótár Mary

Bódi Guszti & Margó

Matyi és a Hegedűs

MC Hawer és Tekknő

Jolly

Kökény Attila

A jó hangulatról DJ Bóli gondoskodik

Kapunyitás 18:00

The End: 5:00

Már javában tartanak az előkészületek, akárcsak a kedvezményes, elővételes jegyek árusítása!

Jegyek elővételben még kaphatóak az alább feltüntetett jegyárusító pontokon, illetve online a www.oneticket.sk weboldalon keresztül - IDE kattintva!

Természetesen a helyszínen is válthatóak majd jegyek, korlátlan számban.

Jegyárak: * Normál jegy: elővételben 12 euró, a helyszínen 15 euró

Ekecsi és apácaszakállasi lakosoknak elővételes kedvezményes belépő: 7 euró (lakcím igazolására szolgáló dokumentum felmutatása szükséges)

Jegyértékesítési pontok:

XXL Étel&Bár - Ekecs

Boss Barber Shop - Ekecs

Pálma étterem - Nyárasd

Turul ABC - Apácaszakállas

Pizzeria Adriano & Restaurant - Nádszeg

Dopping - Sport utca, Lakszakálas

Nagy kocsma - Nemesócsa

Lenti Vendéglő - Csicsó

MOBIL SHOP - Kúpeľná 3318 21, Nagymegyer

MOM AG - Naszvad

furbify (Atechnet) - Gúta

Tomtel - Komárom

Duntel - Somorja

Duntel - Dunaszerdahely - OC Tesco

Duntel - Dunaszerdahely - ZOC MAX

Duntel - Dunajská Lužná - COOP CENTER

Ne maradj le Te sem a környék újdonsült fesztiváljáról!*

Az időpont : 2023. június 23-24. (péntek és szombat) A helyszín: az ekecsi sportpálya

*15 év alattiaknak a belépés csak szülői felügyelettel lehetséges!

További hasznos információkat találtok a külön erre a célra létrehozott Facebook-eseménynél, ahol azt is megtudhatjátok, miként csatlakozhattok a nyereményjátékukhoz!

Június végén minden érdeklődőt sok szeretettel várnak az Ekecsi Nap Fesztiválon!

Mindenkinek jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánnak a szervezők.

