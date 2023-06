Új Holdja van a Földnek? A tudósok választ adtak erre a kérdésre

Az objektum várhatóan még legalább 1500 évig kering majd bolygónk körül.

Bár ez az űrszikla a Föld körül kering, nem tekinthető teljesen valódi holdnak. A tudósok az ilyen kőzeteket úgynevezett "kváziholdoknak" nevezik. Azért kapják ezt az előtagot, mert a valódi Holdtól eltérően, amelynek gravitációja inkább a Földhöz kötődik, ezeket az objektumokat a csillag befolyásolja.

A 2023 FW13 abban is különbözik a mi Holdunktól, hogy a földi Hill-szférán kívül kering, egy bolygótestet körülvevő régióban, ahol a gravitáció a domináns erő, amely vonzza a műholdakat. A Hill-szféra sugara 1,5 millió kilométer, míg a 2023 FW13 körülbelül 2,6 millió kilométeres sugarú.

"Bolygónk szinte semmilyen szerepet nem játszik ennek az objektumnak a mozgásában"

- mondta Alan Harris, a coloradói Boulderben található Űrtudományi Intézet vezető kutatója.

