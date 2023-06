Megvétózta az államfő a 3. testnevelésóra bevezetését célzó módosítást

Az államfő azt javasolja, hogy függetlenül attól, milyen típusú alapiskoláról van szó, és hogy az iskolában van-e tornaterem, halasszák a törvény hatályba lépését 2025. szeptember 1-jére.

A vétóról szóló döntés szakértői véleményeken alapul.

A köztársasági elnöknek meggyőződése, hogy a testnevelésórák számának elsősorban szakmai és nem politikai kérdésnek kell lennie, és figyelembe kell venni az iskolák lehetőségeit.

Az államfő az oktatási minisztérium és a szakmai szervezetek szakvéleményét figyelembe véve döntött a törvény visszaküldéséről.

Čaputová szerint a testnevelésórák számának növelése más tantárgyak óraszámának rovására menne, ami a pedagógusok munkaidejének és fizetésének csökkenéséhez vezethet.

„A testnevelésórák számának növeléséhez szükség lenne szaktanárokra is, akikből már most is hiány van"