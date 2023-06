LÉNYEG: Kitartanak az üzletek a rögzített árak mellett, és Somorjáig repülnek a Pokol Angyalai

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A világ egyik legrettegettebb motoros bandája úgy döntött, tagjai június elején Somorján akarnak tanyázni, ezért aztán a Pokol Angyalai lassan fel is bukkannak a láthatáron. Szlovákiában először szerveznek ilyen nagyszabású összejövetelt, és most több ezer fazon indult el a világ minden tájáról a Hell's Angels találkozójára. Szóval nem kell tovább találgatni, ez a magyarázata annak, hogy Pozsony környékén szigorú biztonsági intézkedések léptek érvénybe, és több rendőrt meg katonát vezényeltek az államhatárokra. Mert azért nem árt róluk tudni, hogy a motoros klubot különféle fegyver- és kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekkel hozzák összefüggésbe.

Figyelmeztet a nagykövetség

Ez annyira komoly, hogy az Egyesült Államok illegálisnak minősítette a bandát a szlovákiai amerikai nagykövetség honlapján. Ezért aztán azt javasolják az embereknek, hogy kerüljék azokat a helyeket, ahol a klub tagjai tartózkodni fognak. Somorja polgármestere sem különösebben örül a dolognak, mert nagy a hajcihő körülötte. Így hát előre figyelmeztették a vendéglátóhelyeket, hogy a saját belátásuk szerint döntsék el, kinyitnak-e vagy elzárják a csapot. A tárcájával éppen csak ismerkedő szegény belügyminiszter is megszólalt, aki elismerte, nincs tapasztalatuk hasonló helyzettel, azt viszont nem akadályozhatják meg, hogy a motorosok Szlovákiába jöjjenek. Főleg, ha az Európai Unió állampolgárairól van szó. Hiszen az uniós térségben a szabad mozgás mindenkire vonatkozik.

Az ársapkás kampány folytatódhat

És mindenre. Még az árakra is. Mozoghatnak azok le és fölfelé, ahogy azt a kínálat meg a kereslet diktálja. Ez a kérdés mifelénk most azért is időszerű, mert lassan véget ér az élelmiszerárstop, ugyanis három hét múlva letelik a háromhónapos határidő, amit a hazai üzletláncok maguknak megfogadtak. Kérdés, hogy a boltok továbbra is kitartanak-e a rögzített árak mellett, mert míg a korábbi földművelésügyi miniszter támogatta a kezdeményezést, az új tárcavezető nincs elragadtatva tőle. Valószínűleg azért, mert az ársapkázás nem teljesen az elképzelések szerint működött, hiszen gyakran előfordul, hogy a polcokon olcsóbb termékeket is találtunk, de ennek ellenére az üzletláncok nagy része hajlik afelé, hogy folytatja ezt a kampányt. Biztosan nem nézne ki jól, ha az érintett kereskedések látványosan visszavonulót fújnának. Azaz maradnak a hónapok óta megszokott módinál.

Billentyűzetet ragadhatnak a dokik

Ezzel ellentétben új időszámítás kezdődött mától az orvosi rendelőkben, és több ezer eurós bírságot fizethez az, ha valaki nem igazodik az aktuális rendszerhez. Június 1-től ugyanis a dokiknak kötelezően elektronikusan kell kiállítaniuk a betegszabadságot, ami a szakminisztérium szerint jelentősen csökkenti a bürokráciát az egészségügyben. Ettől a rendelettől csak végső esetben lehet eltérni és papíralapú betegszabadságot kiírni. Még jó, hogy a páciensnek semmit sem kell intéznie, az adminisztratív munkát elvégzik az érintett hivatalok.

Tudóst a jelöltlistára!

Közben a hazai pártok megpróbálják nem téveszteni szem elől, hogy négy hónapon belül előrehozott választások várnak az országra. Eduard Heger, a teszetosza, de attól még jószándékú exkormányfő legújabban egy atomfizikus tudóst csalogatott rá pártja jelöltlistájára. Biztos abban bízik az Igor Matovičnak hátat fordító politikus, hogy majd ezzel a lépéssel Szlovákia összes részecskefizikusa a Demokratákra fog szavazni. Ha így is történik majd, ez nem biztos, hogy megmenti a totális bukástól Heger 2-3 százalékon álló pártját.

Új hidasokat "toboroz" a Szövetség

Na, nem mintha az egykori legerősebb magyar tömörülés, a Szövetség sokkal jobban állna. Ha valaki időközben elfelejtette volna, azoknak emlékeztetőül jelezzük: ez az a párt, amelyik egy populista szerepben tetszelgő színészre cserélte le a Híd teljes vezérkarát. És mivel a legismertebb arcok távoztak, most kellenének az új „hidasok” a Szövetség vezetésébe. Mert enélkül a párt sem működik, és nem tudja elfogadni még a képviselő-jelöltlistát sem. Nincs nagy tolongás. Miért is lenne? Hiszen a józanabbak már érezhetik, ennyi civakodás, hiszti és hajtűkanyar után legfeljebb a 3 százalékos küszöb átlépésére számíthat a magyar "koalíciós" kompánia.

