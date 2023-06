Trinidad és Tobagó-i diplomatát választottak az ENSZ-közgyűlés élére

Ez az első alkalom, hogy a szigetország jelöltjét választották meg a testület elnökének. Francis 2023 szeptemberében fogja letenni hivatali esküjét az ENSZ Közgyűlése 78. ülésszakának kezdetén - írta a The Guardian című lap.

Az ENSZ honlapja szerint Kőrösi Csaba, az ENSZ Közgyűlésének jelenlegi elnöke a Twitter-oldalán gratulált az utódja megválasztásához.

- hangsúlyozta a csaknem 40 éves szakmai tapasztalattal rendelkező magyar diplomata, akit António Guterres ENSZ-főtitkár azzal méltatott, hogy "hiányozni fog neki a tanácsa és útmutatása".

A szintén karrierdiplomata Francis 2021 szeptemberében vállalta el a hazája ENSZ-nagyköveti tisztségét, korábban különböző genfi, párizsi, illetve bécsi székhelyű ENSZ-ügynökségeknél képviselte Trinidad és Tobagót.

Francis közölte, hogy elnöksége mottója "a béke, a virágzás, fejlődés és fenntarthatóság" lesz mondván, hogy "ezek alkotják a nemzetközi közösség négy fő célkitűzését" ebben a válságos időben.

Trinidad and Tobago's Permanent Representative to the United Nations, His Excellency Ambassador Dennis Francis, has been elected as the 78th President of the UN General Assembly (UNGA).



