Egy elhagyatott ház miatt kész pokollá vált a környéken lakók élete

Egy elhagyatott ház keseríti meg hosszú ideje az emberek életét Zsolna Závodie városrészében. Tulajdonosa hajléktalanként járja a várost, így az épületben különféle gyanús alakok fordulnak meg – írja a noviny.sk.

Forrás: TV JOJ

A tulajdonos évek óta nem törődik a házzal, nem is tartózkodik ott, a város más pontjait járja hajléktalanként. Az épület teljesen üresen áll, a helyiek szerint pedig különféle gyanús, összeférhetetlen alakok járnak oda, akik ott éjszakáznak, hangoskodnak, drogoznak, szemetelnek, egyszóval megkeserítik a környéken lakók életét.

Az épület mellett egy másik elhagyatott ház is áll, amelyben annak idején a férfi szülei laktak. A szomszéd szerint a ház statikailag rendkívül veszélyes, többször is tűz ütött ki benne. A helyiek tanácstalanok, ugyanis hiába próbáltak beszélni a férfivel, hogy rendezze dolgait, mintha meg se hallotta volna a kérést. Emellett a város is felszólítást küldött ki a tulajdonosnak, hogy takarítsa el az ott felhalmozott szemetet, az iratot viszont nem vette át.

A város vezetése ígéretét adta, hogy rendezi a helyzetet. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a házak valóban veszélyesek az emberekre nézve, újabb felszólítással keresik meg a tulajdonost.



(noviny.sk)