NATO-főtitkár: Szlovákia számíthat a NATO-ra, védelmi szövetség vagyunk

Szlovákia számíthat a NATO-ra, a szövetség segít megvédeni légterét és megóvja minden egyéb fenyegetéstől is, amely területét fenyegetné – jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Ódor Lajos kormányfővel közös sajtótájékoztatóján a pozsonyi várban tartott B9-es csúcson.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Stoltenberg azt is hangsúlyozta, a NATO is számít Szlovákiára, és üdvözölte, hogy az ország kötelezte magát, hogy a GDP-je 2%át fordítja védelmi kiadásokra, ugyanis a jó infrastruktúra és a jó felszerelés is visszatartó erő Oroszország számára. Leszögezte, hogy a NATO nem résztvevője az Ukrajna területén dúló háborúnak, „de minden tekintetben segíti Ukrajnát, hogy megvédje magát”.

Emlékeztetett, hogy a NATO több mint 30 demokráciának nyújt védelmet Európában és Észak-Amerikában.

„A NATO védelmi szövetség. Nem akar konfliktusokat kiprovokálni, ellenkezőleg, a békét akarjuk védeni, és megelőzni a háborúkat”

– tette hozzá a főtitkár.

Stoltenberg köszönetet mondott Szlovákiának a létfontosságú humanitárius segítségnyújtásért és a hadászati támogatásért.

„Segítenünk kell Ukrajnát, hogy megmaradjon önálló európai országnak, mert ha Putyin győzne, az megerősítené őt abban, továbbá a többi autokrata vezetőnek is azt üzenné, hogy katonai erővel elérheti a céljait és területeket foglalhat el szomszédaitól. Ha Putyin győzne, a világ veszélyesebbé válna”

– hangsúlyozta.

Ódor Lajos biztosította a NATO-főtitkárt, hogy a szakértői kormány nem változtat az ország euroatlanti irányultságán.

„Fokozatosan teljesítjük a védelmi rendszerek modernizálására, de a pénzügyi kötelezettségvállalasra vonatkozó ígéreteinket is. Üdvözöljük a szövetségesek fokozott jelenlétét is az országban”

– mondta Ódor. Jelenleg körülbelül 1300 NATO-katona van Szlovákiában, például Csehországból, Hollandiából, Németországból, Olaszországból és az USA-ból.

A kormányfő szintén hangsúlyozta a NATO keleti határainak megfelelő védelmét. Stoltenberggel Ukrajna további támogatásáról is tárgyaltak, valamint arról, hogyan tud a NATO közös ereje hozzájárulni az ukrajnai béketeremtéshez.

TASR