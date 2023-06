Megérkezett az ellátmányt szállító Dragon teherűrhajó a Nemzetközi Űrállomásra

A SpaceX pilóta nélküli teherűrhajója az erős szél miatt a tervezettnél két nappal később, hétfőn szállt fel a floridai Cape Canaveral űrrepülőtérről.

Az ISS legénységének ellátmánya mellett a teherűrhajó számos tudományos kísérlethez, egyebek között a zivatarok megfigyeléséhez szükséges felszereléseket szállított az űrállomásra.

Over 7,000 pounds of new experiments, new solar arrays, and other cargo has arrived at the station after the @SpaceX Dragon cargo craft docked to the Harmony module at 5:54am ET today. https://t.co/L1U6pEOQfX