Mi lesz a nyár slágere? Hova utazzunk a nyáron?

A foglalási mutatók egyértelműen azt mutatják, hogy a jó ár-érték aránynak és minőségi szolgáltatásoknak köszönhetően a nyaralást tervezők között az idei év slágere ismét a török riviéra lesz.

Képen: Calista hotel, Törökország

Szlovákiában és Magyarországon a Sun & Fun Holidaysnek van az egyik legszélesebb, legerősebb kínálata a török riviérára, mind kapacitás, mind hotelek tekintetében.

Saját charterekkel Pozsonyból, Kassáról, Budapestről és Debrecenből a Tailwind, a Freebird, valamint a SunExpress légitársaságokkal utaztatnak – tájékoztatta lapunkat az utazásszervező, akinek Törökország az elmúlt években a legnépszerűbb és a legsikeresebb célterülete.

Szállodai kínálatuk lefedi a török riviéra teljes területét, a négycsillagosoktól a legmagasabb igényt kielégítő luxusszállodákig.

Tudatosan választott, szűkebb termékkínálatukból minden célcsoport megtalálja magának a megfelelő terméket, legyen az családbarát, fiatalos vagy éppen adults only hotel.

A foglalási mutatók szerint az utasok számára 2023-ban még fontosabb a minőség és a biztonság, mint ezelőtt bármikor.

Látható, hogy idén az utasok körében van egyfajta költségtudatosságra való törekvés. Az is tény, hogy a szállásadók a külföldi üdülőhelyeken, akárcsak belföldön, megemelték az áraikat. Az utasok egy része ezért úgy dönt, hogy egy szinttel visszább lép: aki például eddig megengedhette magának az 5 csillagos ultra all inclusive ellátást, az az idén „csak" sima all inclusive szállodába megy nyaralni.

Ugyanakkor a koronavírus-járvány idején mindenkiben tudatosult, hogy csak egy életünk van, és ezért lehet, hogy sok mindenen spórolunk, de az utazásról nem mondunk le.

Miért a Sun & Fun Holidaysszel és melyik szállodába nyaraljunk?

A Sun & Fun Holidays árai és ajánlatai minden esetben a teljes árat mutatják,

ami az egyik legfontosabb tényező az utasok számára, hiszen a teljes ár révén transzparenssé és tervezhetőbbé válnak a költségek, hiszen nem kell például külön reptéri illetékkel számolni, amely légitársaságonként és repterenként eltérő, és emiatt esetenként akár egy alacsonyabb árból végül magasabb végösszeget eredményezhet.

A könnyebb választás érdekében kiemelnénk néhány szállodát

Azok bemutatásával próbálunk segíteni azoknak, akik még nem döntötték el, hogy melyik szállodára essen a választásuk ebben az évben.

Képen: Side Royal Style hotel, Törökország

A Side Royal Style és a Side Royal Palace szállodák a letisztult, fa elemekkel és zöld növényekkel díszített enteriőrjével levesz mindenkit a lábáról. A szálloda 7 km-re fekszik az óvárostól, közvetlen szomszédságában hosszan nyúló bazársor található, homokos tengerpartja pedig egy rövid, kényelmes sétával, vagy transzferbusszal is elérhető.

Képen: Side Royal Palace hotel, Törökország

A Side Royal Style vendégei átjárhatnak a szomszédos Side Royal Palace testvérszállodába, ahol a főéttermet kivéve valamennyi szolgáltatást ugyanúgy igénybe lehet venni.

Szobái között medencekapcsolatosak is találhatóak és tengerpartja is gyönyörű. A hotel otthonos atmoszférája mellett az egyik legkedveltebb része az igazi eszpresszót kínáló Coffee Shop Company kávézó.

Képen: Quattro Beach Resort hotel, Alanya, Törökország

A Quattro Beach Resort hotel Alanyában, tipikus török hangulattal, színes csempés falakkal és isteni ételekkel várja a vendégeit – ezenkívül rendkívül elegáns környezetet, gyönyörű szobákat és homokos tengerpartot kínál vendégeinek.

Képen: Calista Luxury Resort hotel, Törökország

A Calista Luxury Resort hotel, ahol 2016-ban Barack Obama egykori amerikai elnök is megszállt, mikor a G20 csúcstalálkozóra érkezett. Egy igazi luxusszálloda, ahol a legkisebbtől a legnagyobbig, mindenki megtalálja, amit keres egy tökéletes nyaralás során.

Képen: NG Hotels Phaselis Bay hotel, Törökország

Kemerben az NG Hotels Phaselis Bay igazi luxuskörülményeket teremt az antalyai hegyek lábánál, a kristálytiszta tenger partján.

Ugyan a partja köves, de a természetközelisége, a kővel, fával és zöld növényekkel kiegészített enteriőr kárpótol mindenért. Ráadásul a gyerekekre is kiemelt figyelmet fordítanak. A gyerekszobák külön berendezést kaptak és gyermek minibárral vannak felszerelve, ahol joghurtot, szívószálas gyümölcsleveket és harapnivalókat találhatnak a legkisebb vendégek.

Képen: Ela Excellence Resort Belek hotel, Törökország

A gyerekekre szintén nagyobb fókuszt hely ez az Ela Excellence Resort Belek. Itt egy egész minivárost építettek fel a gyerekklubban: a gyerekek különböző szakmákat próbálhatnak ki, tűzoltóként, fogorvosként, orvosként, ruhabolti eladóként vagy bankban is dolgozhatnak, de saját kis éttermük is van.

A beleki régió egyik legjobb ár-érték arányú szállodája, a Spice Hotel & Spa. Az arab világot idéző, marokkói stílusban épült szálloda a nevéhez hűen egy jó adag fűszerként szórja a keleti életérzést a vendégekre. Leginkább azok érezhetik itt jól magukat, akiket a vibráló színekben pompázó finom anyagok – a bíborvörös és kék bársonykárpit, a brokát, az aranyszínű kiegészítők –, a kellemes félhomály, valamint a narancsvirág és szantálfa illata varázsol el. A szálloda egy gondosan ápolt növényzettel teli hatalmas területen helyezkedik el, 5100 négyzetméteres medencerendszerében szabadtéri fűtött rész is található, sparészlegével, 546 szobájával, a luxusvillákkal és a hozzájuk tartozó exkluzív szolgáltatásokkal, aquaparkkal, baba- és gyerekbarát lehetőségeivel itt minden megtalálható, ami egy ötcsillagos luxusszállodától elvárható.

A szállodák bemutatását hamarosan folytatjuk.

Irodánk elérhető: a www.sunfun.sk weboldalon,

az info@sunfun.sk e-mail címen,

valamint Dunaszerdahelyen a következő címen: Ulica Svätého Ladislava 7558/1A + hamarosan Pozsonyban, az Eurovea bevásárlóközpont új részében is!

(PR-cikk)