Megalakult a Híd 2023 csallóközi szervezete Dunaszerdahelyen

Szerdán tartotta alakuló ülését a Híd 2023 regionális szervezete Dunaszerdahelyen, a csallóközi régió elnökének Kún Árpádot választották.

Fotók: Híd 2023

Alig három hete alakult újjá a Híd párt, és két héttel ezelőtt már be is jelentette, hogy a soron következő választásokon a Kékekkel egy listán indulnak. Mikuláš Dzurinda pártja ezért megváltoztatta pártja nevét “Modrí, Most-Híd”-ra. A párt első közgyűlését követően szerdán Dunaszerdahelyen találkoztak a csallóközi hidasok, akik vezetőséget is választottak.

“A Híd soha nem tudta és nem is akarta felvállalni a feszültségkeltő politikát. Mindig a békés és a toleráns együttműködés pártján álltunk. Az emberek életébe biztonságot, jólétet és nyugalmat igyekeztünk hozni. Mi azok voltunk, vagyunk és leszünk, akik egy normális országban akarunk élni. Hiszem, hogy sokan vannak így. Sokan vannak, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi” – mondta a Sólymos László a Híd országos elnöke.

“Arra akarunk fókuszálni, ami mi vagyunk. Mi csallóköziek elfogadóak, vendégszeretőek vagyunk, de pontosan tudjuk, hogy mit akarunk. Mi a Hídban igazi csallóközi témákkal akarunk foglalkozni. Az egyik legaktuálisabb téma ma a szúnyoghelyzet. Ezt azonnal oldani kell, mert a Duna és a Kis-Duna mellett megőrülnek az emberek. A kicsit hosszabb távú kérdéskör pedig például a csatornahálózat javítása, a helyi mezőgazdaság és környezetünk helyzetének javítása” – mondta el Kún Árpád.

A vezetőség tagjai: Kardos Marika, Józan Horváth Gabriella, Fekete Timea, Héder Ágnes, Vangel Ferenc, Kún Árpád, Róth László, Kiss László, Magyarics Gusztáv, Katona Péter.

A Híd június folyamán az ország többi régiójában is felállítja regionális szervezeteit.



(para)