VIDEÓ: Tornádó csapott le 40 kilométerre a szlovák határtól, félelmetes jelenség volt látható az ország több pontján

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) előrejelzései szerint csütörtökön többfelé lehet számítani viharokra Szlovákiában. Az ország egyes pontjain már le is csaptak, Nyitra környékén pedig félelmetes jelenséget figyelhettek meg az emberek. Magyarország területén, 40 kilométerre a határtól ráadásul tornádó is kialakult.

Nyitra és Krupina közelében egy tornádóhoz hasonló forgószél alakult ki, ami azonban nem ért földet, így ebben az esetben úgynevezett trombáról/tubáról, tölcsérről van szó.

Az imeteo.sk szerint Magyarországon még ettől is komolyabb volt a helyzet, Miskolcnál ugyanis tornádó alakult ki. Déli szomszédunknál idén ez már a negyedik ilyen típusú időjárási jelenség volt. Károkról nem érkezett jelentés, ráadásul az egész jelenség csak néhány pillanatig tartott, és nem lakott területen alakult ki.

A meteorológusok szerint csütörtökön és pénteken is az egész ország területén számítani lehet viharokra, az SHMÚ ezúttal is elsőfokú viharriasztást adott ki. Az előrejelzések szerint intenzív és kiadós esőzésekkel érkezhetnek a viharok, fél óra alatt akár 20-30 milliméternyi csapadék is eshet, míg a széllökések ereje elérheti a 65-75 km/órát.



