Négy új, Naprendszeren kívüli bolygó létét erősítették meg az Európai Űrügynökség Cheops űrteleszkópja segítségével

A Tejútrendszer négy csillaga körül kering a négy exobolygó, méretük a Földé és a Neptunusz közé esik, és közelebb keringenek csillagukhoz, mint a Merkúr a Naphoz.

Az exobolygók első nyomait még a NASA Tess küldetése fedezte fel, azonban a Tess műhold 27 naponta változtatja látómezejét, hogy minél gyorsabban letapogassa az égbolt minél nagyobb részét.

- magyarázta Hugh Osborn, a berni egyetem munkatársa.

ESACheops confirmed the existence of 4 mysterious warm exoplanets with sizes between Earth and Neptune, orbiting their stars closer than Mercury our Sun.



These so-called mini-Neptunes provide a 'missing link' that is not yet understoodhttps://t.co/ptpFnsCRY8pic.twitter.com/qzRP3nyrtH