Kamion Eb - A Slovakiaringen vághat vissza kihívóinak a címvédő Kiss Norbert

A hétvégén a diósförgepatonyi Slovakiaringen rendezik meg a gyorsasági kamion Európa-bajnokság (ETRC) idei szezonjának második fordulóját, melyen a címvédő és négyszeres Eb-győztes Kiss Norbertnek lehetősége nyílik visszavágni legnagyobb riválisainak.

Kiss Norbert a tavalyi versenyen (Fotó: TASR)

A Révész Racing 38 éves versenyzője az idénynyitó misanói állomáson jelentős előnnyel szerezte meg a pole pozíciót az első napon, de a nyitófutamot műszaki hiba miatt fel kellett adnia. A győzelmet így a hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn, Kiss egyik legnagyobb riválisa aratta, igaz, a hétvége második viadalán a magyar versenyző a mezőny végéről rajtolva is nyerni tudott. Az olaszországi forduló második napján újabb első rajtkockát szerzett Kiss Norbert, akit viszont ezúttal nem hátráltatott semmi, magabiztosan diadalmaskodott a harmadik versenyen, aztán a negyedik futamot ötödikként zárta.

Mivel közben Hahn, valamint a háromszoros Európa-bajnok spanyol Antonio Albacete is szorgosan gyűjtötte a pontokat, Kiss egyelőre harmadik az összetettben 36 ponttal, hárommal lemaradva Albacetétől és kilenccel az élen álló Hahntól.

A Slovakiaringen tavaly kiváló hétvégéje volt Kissnek, mindkét időmérő edzésen ő volt a leggyorsabb, és a négy futamból hármat megnyert, egyszer pedig második lett. Ha most is sikerülne hasonlóan jól szerepelnie, nagy valószínűséggel átvenné a vezetést az Eb-pontversenyben.

"Bízunk abban, hogy sokan szurkolnak majd nekünk a helyszínen, és sikerül győzelmekkel meghálálnunk mindezt. Bár a nyitóversenyen esőben is nagyon gyorsak voltunk, száraz pályán jobban szeretek versenyezni, az előrejelzés viszont most is változékony időt mutat" - nyilatkozta a Révész Racing közleményében Kiss.

A Slovakiaringen szombaton 13.30 órakor kezdődik a hétvége első futama, majd a második versenyt 17 órakor rendezik. Vasárnap az első viadal 12.50-kor rajtol, a másodikra pedig 16.20-kor kerül sor.