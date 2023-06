A bírálatokat követően elrendelték egy boszorkányt ábrázoló falfestmény eltávolítását (FOTÓ)

Eltávolítják egy ismert street art művész falfestményét egy skóciai halászfalu egyik kocsmájáról, mert többen panaszkodtak, hogy az alkotás sértő módon ábrázolja a boszorkányságért egykor üldözött nőket - írta a The Guardian című brit napilap online kiadása pénteken.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

A fenyegető boszorkányt ábrázoló freskó, amely a járókelők felé nyújtja szálkás ujjait, a 19. századi, műemlék státusú Larachmhor Tavern falát fedi a fife-i Pittenweemben.

‘Rather insensitive’: Fife council to remove menacing witch mural https://t.co/iLfukT3a8u The Guardian (@guardian) June 9, 2023

A fife-i tanács a múlt héten egyhangúlag támogatta a festmény eltávolítását. Az alkotást tavaly halloweenre megrendelő kocsmatulajdonosnak három hónapja van, hogy fellebbezzen a döntés ellen.

Az ügyben illetékes bizottság úgy ítélte meg, hogy a Bobby McNamara néven is ismert Rogue One alkotása nem illeszkedik Pittenweem kikötőjének történelmi hangulatához. Rogue One Glasgow street art szcénájának ismert szereplője.

A művész szerint a munkáját az Óz, a nagy varázsló és a "klasszikus" Disney-boszorkányok ihlették.

"Tudom, hogy ez egy furcsa kis falu, és ez egy erős falfestmény"

- mondta az alkotó

- "de én magam is utánajártam az ott meggyilkolt nők történetének, és azt akartam, hogy az emberek beszélgetni kezdjenek erről".

Skóciában többen követelnek igazságot a reformáció utáni időszakban boszorkányság miatt üldözött emberek ezreinek egy jelenleg zajló társadalmi vita keretében. Nicola Sturgeon előző miniszterelnök tavaly a nemzetközi nőnapon hivatalosan bocsánatot kért amiatt, hogy rengeteg embert kínoztak meg és végeztek ki az 1563-as boszorkánytörvény alapján.

Egy, a faluban felnőtt tanácsos kiemelte: Pittenween soha nem zárkózott el sötét múltjától, de a lakosok szerint ízléstelenség sztereotip mesebeli boszorkányként ábrázolni egy 18. századi falubelit egy falfestményen. Az eltelt három évszázad ellenére a településen még élnek olyan családok, akik családfájukat vissza tudják vezetni az állítólagos "boszorkányokig".