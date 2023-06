A Dobrá voľba a Hlas-SD-vel egyesítette erőit

A Dobrá voľba párt megszűnik, tagjai a Hlas-SD párt tagjaivá válhatnak. Erről a Hlas-SD párt elnöke, Peter Pellegrini tájékoztatott.

Tomáš Drucker (TASR)

„Ma van a folyamat utolsó szakasza, amely után a Dobrá voľba párt megszűnik, és tagjai közül, akik akarnak csatlakoznak a Hlas-SD párthoz. Tomáš Drucker már tagja a Hlas-SD pártnak” – mondta Pellegrini.

Drucker szerint a Dobrá voľba hónapokkal ezelőtt megegyezett a Hlas-SD párttal. A csatlakozási folyamat csak technikai jellegű.

„Peter Pellegrini ajánlata nagyvonalú volt, nem csak nekem, hanem a Dobrá voľba tagjainak is. Az egyesülést a Dobrá voľba párt kongresszusa is egyhangúlag jóváhagyta. Most már csak a választás megnyerésére kell koncentrálnunk” – mondta Drucker.

Pellegrini szerint a Dobrá voľba egykori tagjai is felkerülnek a szeptemberi parlamenti választások jelöltlistájára.

TASR