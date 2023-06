Férfi röplabda Európa-liga - Az osztrákok legyőzésével csoportelsőként elődöntős a magyar válogatott

A magyar férfi röplabda-válogatott 3-0-ra legyőzte az osztrák csapatot szombaton Érden az Európa-liga ezüst divíziójában, a csoportkör harmadik mérkőzésén.

MTI-felvétel

Ifjabb Nagy Péter csapata ezzel bebiztosította csoportelsőségét és elődöntőbe jutását.

A nemzeti csapat jövő szombaton Georgia otthonában zárja a csoportkört, amelyből az első két helyezett jut az elődöntőbe. A másik csoportból szinte biztosan Ciprus és Lettország szerepelhet a négy között, a sorrend majd a jövő keddi és szerdai, egymás elleni mérkőzéseiken dől el.



Európa-liga, ezüst divízió, B csoport, 3. forduló:

Magyarország-Ausztria 3-0 (20, 23, 22)

--------------------------------------

a legeredményesebb játékosok: Horváth K. 15, Ambrus 12, Bögöly 10 illetve Czerwinski 18, Glatz 12

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Magyarország 8 pont/3 mérkőzés, 2. Ausztria 4/3, 3. Georgia 0/2



A magyar csapat előbb két hete Georgia ellen hazai pályán nyert simán 3-0-ra, majd múlt szombaton a mostani rivális otthonában nagy csatában, 3-2-re diadalmaskodott. Mindez azt jelentette, hogy a magyarok egy újabb sikerrel bebiztosíthatták a csoportelsőségüket.

A találkozó első szettjében a hazaiak ütőik, a csapatkapitány Horváth Kristóf, valamint Bögöly Gábor pontjaival hamar hárompontos előnyt építettek ki, de a vendégek Michael Czerwinski vezérletével 15-15-nél egyenlítettek. A hajrá előtt az osztrákok egymás után több ki nem kényszerített hibával segítették a magyarokat, akik ezt és Ambrus Bence jó teljesítményét kihasználva megszerezték a vezetést.

A második játszmában újra a székesfehérvári Ambrus volt a főszereplő, támadásból és blokkból is eredményes volt, a házigazda válogatott pedig tartotta előnyét a hozzá hasonlóan megfiatalított, egy kivétellel odahaza játszó osztrákokkal szemben. A hajrát ezúttal is megnyugtatónak tűnő előnnyel kezdték a mezőnyben többször is nagyot mentő és remekül sáncoló Horváthék, akik alig több mint egy óra után közel kerültek a tovább jutáshoz.