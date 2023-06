15 éve két keréken – ismét szétbringázták Dunaszerdahelyt!

Szombaton tizenötödik alkalommal valósult meg a dunaszerdahelyi bringás nap, mely a Critical Mass összejövetelekről ismert bringaemeléssel érte el csúcspontját, majd a keménymag továbbtekert a pozsonyeperjesi Eperfesztiválra.

Fotók: a szerző - További felvételekért kattints!

A bringás nap Győry Attila fejéből pattant ki 15 éve.

"Az elsőknél teljesen szkeptikus voltam, nem voltak igazán bringások, de mostanra nagyot változott a világ" – árulta el érdeklődésünkre.

A bringások ezen a napon hagyományosan az állomáshoz közel eső parkban lévő játszótéren gyülekeztek délelőtt 10-kor, majd az utcán felsorakozva egyszerre indultak útnak. Útjuk a Jesenský, majd a Komenský utcán át a Zöldfa sorra vezetett, onnan átbringáztak a Kelet lakótelepre, majd a Galántai és a Gyurcsó István utcát is érintve az Észak I és II lakótelepek és a Mezei utca felé vették az irányt, következett a Szabó Gyula és a Kertész utca, majd a Nyugat lakótelep, végül vissza a belvárosba, be a vásártérre vitt az útjuk. Hozzávetőlegesen egy órán át tartott az útjuk, és miután mindenki megérkezett a felújított térre, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek a magasba emelték bringájukat. Rendőri biztosításra nem volt szükség, az autósok láthatólag nem vették rossz néven a tömegbringázást, helyenként még támogatólag dudáltak is nekik.

„Most már én is azt láttam, hogy az autósok is közreműködtek, változott az élménykultúrájuk. Azelőtt simán kikiabáltak az autókból, ismeretlen fogalom volt, hogy leállítjuk a forgalmat. Az idők folyamán viszont nőtt a bringások száma a környéken, és már szinte mindenki belefutott abba, hogy milyen érzés biciklizni" - fejtette ki Győry Attila.

Hozzátette, egyre több bringásfesztivál és a teljesítménytúrák is. „Minden évben összejön egy jó kis társaság, 4-től a 70 évesig, és ez nem egy politikai vagy választási akció, nem verseny, nincsenek díjak, mindenki magáért jön, semmivel sincsenek ösztönözve, csak azzal, hogy gyere ki, fogunk egyet közösen bringázni, és ennek valami varázsa van. Én se értem, hogy mi késztet 150-200 embert arra, hogy kijöjjön, de aztán hallom beszélgetni őket bringázás közben a mindennapi életről, vagy arról, hogy rég látták egymást, és közben nézik a várost" - folytatta.

Véleménye szerint az eltelt évek alatt rengeteg ember hozzáállása megváltozott, időközben pedig a kerékpárutak hálózata is elkezdett kiépülni, és egyre több irányba mehetünk biztonságos kerékpárúton. "Ha Bőst elérjük, akkor gyakorlatilag Europába mehetünk biciklivel" - húzta alá.

(SzT)