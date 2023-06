„Lássátok ezt a világot mindig is ilyen szép csodának” – ismét nagyot alkottak a Csallóközi Színes Ceruzák

Noha idén „csupán” hat európai országból érkeztek rajzok vagy festmények a Csallóközi Színes Ceruzák gyermekrajzversenyre, a felhozatal egyáltalán nem volt kevésbé pompás.

24. alkalommal nyitotta meg kapuit a Csallóközi Színes Ceruzák gyermekrajzversenyre küldött műveket magába foglaló kiállítás. Idén Szlovákián kívül Magyarországról, Csehországból, Lengyelországból, Szerbiából és Bulgáriából küldtek rajzokat és festményeket, összesen mintegy 1400-at, melyek közül a Bohumír Bachratý vezette zsűri 55-öt választott ki, amelyek alkotóit egyenrangúként díjazták.

Jana Svetlovskától, a rajzverseny főszervezőjének, a Csallóközi Népművelési Központnak az igazgatónőjétől megtudhattuk azt is, hogy az eddigi évadai során összesen már mintegy 36 ezer gyermek kapcsolódott be a versenybe, Európán kívül pedig Ázsiából is voltak már résztvevői, egy alkalommal pedig a kiállításra az egyik hongkongi gyermek is elutazott a családjával.

Bohumír Bachratý zsűrielnök a kiállítást megnyitó beszédében arra emlékeztetett, hogy ezeken a rajzokon és festményeken a résztvevők „először mutatják meg a maguk kis gyermeki művészetét, a játék és az öröm művészetét, az emlékekét, vágyakét, tele színekkel, nevető szemekkel”.

„Bízunk abban felnőttként, hogy ez az élet számotokra boldog és örömteli lesz, tele emberi érzelmekkel, érzésekkel, kapcsolatokkal, felelősséggel” – üzente.

Berényi József Nagyszombat megyei alelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a rajzverseny múltja olyan hosszú időre tekint vissza, hogy akik az első évadaiban részt vettek, azoknak most már talán a gyermekei vannak itt. „Köszönet a kis művészeknek, hogy elküldték, milyen az ő világlátásuk, milyen a lelkük, hogyan látják a környezetüket, ezek fantasztikus élmények a felnőttek számára” – fogalmazott.

A kiállítás megnyitóján részt vett Dunaszerdahely testvérvárosa, Győr alpolgármestere is, aki szintén üdvözölte a jelenlévőket.

„Elképesztő jó érzés látni ezt a sok csodát, érezni, hogyan látjátok ezt a világot, hogy nem úgy, ahogy mi. Látjátok az örömöt, a hitet, a szenvedélyt és a csodát. Rendkívül megnyugtató, hogy ti ezt a világot fogjátok tovább vinni. Lássátok ezt a világot mindig is ilyen szép csodának, ilyen színesnek” – hangsúlyozta.

