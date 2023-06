Online zaklató antiszemita műsorában kapott akkora teret Robert Fico, amekkorát akart

Robert Fico, a Smer elnöke szerepelt az antiszemite Daniel Bombic internetes műsorában - írta meg hétfőn a Denník N és az Aktuality.sk. Bombic ellen a szlovák bíróságok már három elfogató parancsot is kiadtak, jelenleg Nagy-Britanniában tartózkodik.

Forrás: Denník N

Annak köszönhetően van jelenleg szabadlábon, hogy letette az óvadékot, és belement, hogy elektronikus karkötőt viseljen. Szeptemberben dönthet a brit bíróság a kiadatásáról.

Az interneten Danny Kollár néven van jelen, és vasárnap kora este volt megtekinthető az oldalán az a videóbeszélgetés, melyben Robert Fico is szerepelt. Az adás elején Fico elmondta, örül annak, hogy ezen a csatornán is elmondhatja, amit fontosnak tart.

A Smer elnöke beszélt arról, hogy milyen intézkedéseket tervezne a korrupcióellenes civil szervezetek vagy a média ellen, nem maradhatott ki Soros György sem, és emlékeztetett arra, mekkora küzdelmet folytatott az illegális migrációval szemben.

A Denník N összefoglalója szerint Bombic alig szólt közbe, leginkább kolléganője, Judita Laššáková moderált. Laššáková arról ismert, hogy az Infovojna nevű Kreml-párti rádió munkatársa.

Bombic az adás végén elmondta, hogy azt tízezren nézik, ami rekord nála. Fico pedig megdicsérte őt, hogy jól gondolkodik Szlovákiáról.

A Denník N megemlítette azt is, hogy Fico a saját Facebook-oldalán is említést tett egy fotón keresztül a produkciójáról, de arról nem, hogy kinek az adásáról van szó.

Bombic egyébként már korábban is teret adott a smeres vagy Smer-közeli személyek agymenéseinek, hiszen járt nála Tibor Gašpar korábbi országos rendőrkapitány, valamint Robert és Erik Kaliňák is. Kaliňák most Ficót is elkísérték, és a Smer elnökének szavai szerint jelen volt az ügyvédjük, David Lindtner is.

Fico az adásban kritizálta a Hlas-SD-t is, amelyet a pártból kivált, Peter Pellegrini vezette politikusok alapítottak. Pellegrini a hétvégén a múltnak nevezte a Smert, és elmondta, csak olyan pártokkal hajlandó kormányozni, akik nem terjesztenek és nem legitimálnak neofasiszta eszméket. Azt is mondta, hogy a Smer mindent megtesz azért, hogy hatalomhoz jusson, aminek az érdekében még az ördöggel is cimborálnak.

Robert Fico már évek óta szerepel a dezinformációs médiában. A Kuciak-gyilkosság után kezdte, majd 2021-ben nagyot ment a járványügyi intézkedések és oltások elleni támadásaival. Bombic viszont még hozzá képest is szélsőséges, hiszen egyáltalán nem rejtegeti, hogy antiszemita volna.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt "buzinak" és Soros fitymájának nevezte, akit a "nagyorrú rezsim" ültetett a helyére. Az ismert szlovák orvos, Vladimír Krčméry halálát követően pedig képes volt odaírni a Facebook-oldalára, hogy "töröld magad", valamint azt, hogy "meghalt a nemzet covid-népirtásának kollaboránsa, a Kalergi-terv végrehajtója, Rockefeller és Soros csápja".

Élvezkedett az online zaklatás doxingnak hívott formájában is, ami az jelentette, hogy közzétette olyan orvosok személyes adatait és telefonszámait, akik a koronavírus-fertőzés súlyos szövődményeivel küzdő pácienseket kezeltek, a követőeit pedig arra bujtogatta, hogy zaklassák őket.

Éppen emiatt kezdett szaglászni körülötte a rendőrség, az elfogató parancsokat szélsőséges anyagok terjesztése, kiberzaklatás és személyes adatok nyilvánosságra hozatala miatt adták ki.