Egy pillanatig úgy tűnt, mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk majd a tankönyvek ára miatt, aztán jött a miniszter és mindenkit megnyugtatott

További 10 millió eurót különít el az oktatásiügyi minisztérium az iskolák számára, hogy azok tankönyveket vásárolhassanak - jelentette be Daniel Bútora oktatásügyi miniszter hétfőn.

Fotó: TASR/illusztráció

Bútora szerint Horváth Mihály pénzügyminiszterrel, és Ódor Lajos miniszterelnökkel is tárgyalt ezügyben. A tárcavezető továbbá kijelentette, hogy a jövő évi tankönyvvásárláshoz szükséges fedezet a készülő költségvetésbe is beépítik.

A tankönyvvásárlás körül akkor alakult ki egy kisebb pánik, miután nyilvánosságra hozták, hogy az idei évben csak 5,5 millió eurót különítettek el a tankönyvek beszerzésére. (Összehasonlításképpen a múlt évben ez az összeg 11,4 millió euró volt). A lépést több civil szervezet, elemző, politikus és könyvkiadó is bírálta, mondván, a szülőkön fogják behajtani a tankönyvek árát.

A most meghozott intézkedést Bútora úgy értékelte, hogy örül annak, hogy ilyen nehéz szituációban is sikerült egyezségre jutnia a pénzügyminiszterrel és a miniszterelnökkel is.



(TASR, Napunk)