Orosz rakétacsapás érte a Donyeck megyei Avgyijivkát

Az orosz erők hétfő reggel rakétacsapást mértek a Donyec megyei Avgyijivka városra, eltaláltak egy többemeletes lakóépületet és egy kultúrházat, a támadás következtében két ember sérült meg - közölte Pavlo Kirilenko, a megye kormányzója a Telegramon.

Fotó: TASR/AP - Nina Lyashonok

Az Ukrajinszka Pravda hírportál hozzáfűzte, hogy az előző nap során legalább négy helyi lakos halt meg, és 14 szenvedett sérülést a Herszon és Donyeck megyék elleni orosz támadásokban.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében is visszavettek egy települést az ukrán erők - hozta nyilvánosságra a zaporizzsjai ukrán területvédelmi dandár hétfőn a Facebookon. A közlés szerint a megyeszékhelytől, Zaporizzsjától mintegy 150 kilométerre keletre fekvő Novodarivka települést még június 4-én foglalták vissza az orosz csapatoktól. Mint írják, az orosz erők számos kísérletet tettek a település visszafoglalására több napon át, de nem jártak sikerrel. Mindazonáltal az ukrán védelmi minisztérium egyelőre nem erősítette meg a település visszavételét.

A védelmi tárca eddig arról adott hírt, hogy az elmúlt két nap során az ukrán hadsereg négy települést foglalt vissza az orosz erőktől a Donyeck megyében indított ellentámadásban.

Olekszandr Prokugyin, Herszon megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy reggelre a régióban 3,29 méterre csökkent a víz szintje. "Hetedik napja folytatódik a következmények felszámolása a kahovkai gát oroszok általi felrobbantása után. Jelenleg a víz folyamatosan apad, és már elérte a 3 méter 29 centimétert, az éjszakához képest 64 centiméterrel csökkent a szint. 46 várost és falut sújt továbbra is az áradás. Ebből 32 a Dnyeper jobb partján, és 14 a bal parton van. Az ukrán hadsereg által felszabadított területen 3801 házat öntött el a víz. 2743 embert mentettek ki, köztük 228 gyermeket és 77 mozgáskorlátozottat. Csak Herszonból 2318 állampolgárt evakuáltak" - mondta a kormányzó. Hozzátette, hogy az orosz megszállás alatt álló bal parton továbbra is kritikus a helyzet. Mint mondta, az oroszok gyakorlatilag nem evakuálják a helyi lakosokat, ráadásul tüzet nyitnak azokra az idősekre és mozgássérültekre, akiket az ukrán hatóságok igyekezni kimenekíteni. Ennek ellenére ukrán részről folytatják a mentőakciókat a bal parton is, ahol eddig 112 embert mentettek ki - állította a tisztségviselő.