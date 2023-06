Kormányprogram: Ódorék nem a „világbékét akarják”, megpróbáltak reális tervet írni a következő hónapokra

Három rövid távú és három hosszabb távú célt tűztek ki maguk elé, Ódor szerint „elszámoltatható” programot írtak, még ha tudják is, hogy a parlament valószínűleg nem fogja támogatni. A három fő irány mellett több olyan eleme is van a kormányprogramnak, amelyet biztosan nem tud végigvinni az Ódor-kabinet. Ezt tudatosítják is, de legalább megpróbálják elindítani a folyamatot. Több pontban szólnak a nemzeti és egyéb kisebbségek igényeiről is.