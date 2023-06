Zsuzsová nem érti, őt miért ítélték el, Kočnert pedig nem – egy váratlan húzással Černák nyomdokaiba léphet

Alena Zsuzsovát 25 éves szabadságvesztésre ítélték a Kuciak-gyilkosság és az ügyészek tervezett meggyilkolásának az ügyében – egyelőre nem jogerősen, mivel fellebbezést nyújtottak be az ítélet ellen. Zsuzsová munkával tölti az időt a rács mögött, legújabban pedig úgy tűnik, hogy írásra adja a fejét – írja a Pluska.

Fotó: TASR

A lap szerint Zsuzsová a nyitrai börtönben cipővarrással tölti az időt, amiért havi 30 euró a fizetsége. Most úgy tűnik, azt követően, hogy éveken keresztül Marian Kočnernek dolgozott, új munkát talál magának, mégpedig az írás képében. Štefan Neszméry, Zsuzsová ügyvédje szerint az ítélet csak jobban felbuzdította. Mint mondja, kliense nem olyan ember, aki hagyja magát térdre kényszeríteni.

A Specializált Büntetőbíróság bűnösnek találta Zsuzsovát a Kuciak-gyilkosság és az ügyészek tervezett meggyilkolásának az ügyében. Annak ellenére, hogy a nő pénzügyileg függött Kočnertől, valamint neki dolgozott, a bíróság felmentette a vállalkozót. Zsuzsová állítólag Kočner háta mögött rendelte meg a kipécézett személyek megölését, akik tevékenységükkel veszélyeztették a vállalkozó gyanús ügyleteit. Neszméry szerint kliense nem számított ilyen döntésre, mint mondja nem érti, hogy Kočnert miért mentették fel, őt pedig miért ítélték el.

Neszméry a lapnak elmondta továbbá, hogy Zzuzsová 2018. szeptemberi őrizetbe vétele óta sokat gondol a lányára, akivel csak korlátozottan tudja tartani a kapcsolatot – többek közt lemaradt a felnövéséről, illetve az érettségiéről is. „Azt mondta, hogy ha nem lenne gyereke, akkor mindegy lenne számára, hogy milyen indítékot írnak a számlájára. A lányára és az anyjára való tekintettel viszont harcol az igazáért” – tette hozzá az ügyvéd.

Elmondása szerint sokan azt hihették, hogy Kočner és Zsuzsová között volt valamiféle intimitás, de állítása szerint kapcsolatuk nem lépte át a személyes határt. Neszméry nem tartja kizártnak, hogy kliense erről is ír majd a könyvében. Nem kizárt, hogy Zsuzsová leírja azt, hogyan is történt valójában a Kuciak-gyilkosság, de az is lehet, hogy papírra veti majd az ismert személyiségekkel ápolt viszonyát. A medializált információk szerint Zsuzsová korábban Andrej Dankóval, Martin Glváčcsal, Boris Kollárral és Daniel Lipšiccel is kapcsolatban állt – noha utóbbi ezt tagadja.

Zsuzsová így a híres maffiavezér, Mikuláš Černák nyomdokaiba léphet, aki szintén a rács mögött írta meg Miért törtem meg a hallgatást (Prečo som prelomil mlčanie) című könyvét.



(Pluska)