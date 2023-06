Szerdán reggel folytatódik a kormányprogramról szóló parlamenti vita

Befejezte a parlament a hétfői ülésnapot, szerdán (június 14.) reggel folytatódik a kormányprogramról szóló vita.

Még hét írásban bejelentkező felszólaló van hátra.

Kedden a frakciók vezérszónokai szólaltak fel, Ódor Lajos kormányfő többször szót kért, hogy reagáljon az elhangzottakra. A vitába néhány miniszter is bekapcsolódott.

12-en jelentkeztek be írásban a vitájába, több képviselő kétperces hozzászólásban reagált. A vitába még szóban is be lehet jelentkezni. A kormányprogramról rögtön azután szavaz a parlament, hogy véget ér a vita.

Az alkotmány szerint minden kormánynak a kinevezését követő 30 napon belül elő kell terjesztenie a programját és bizalmat kell kérnie a parlamenttől, ehhez 76 támogató szavazatra van szükség. Ódor Lajos szakértői kormányát május 15-én nevezte ki Zuzana Čaputová államfő.

