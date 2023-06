LÉNYEG: Mindenkinek más miatt nem tetszik a kormányprogram, de a lényegen ez nem változtat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Nem tudják felülnézetből szemlélni a kormányprogramot (Fotó: TASR)

Menekül, ki merre lát

Több mint 100 menekültet találtak a medvei határ közelében az elmúlt napokban, azonban dacára az országban uralkodó közhangulatnak, ők – egyelőre – nem Szlovákiából menekülnek, még csak nem is Magyarországról – ami szintén érthető lenne –, hanem Szíriából.

Több érintettel is beszéltünk a megsokasodott menekültek kapcsán. Both Péter dunaszerdahelyi járási rendőrkapitány például azt is elmagyarázta, hogy a szírek a hatályos európai jogszabályok értelmében nem fordíthatók vissza, mivel hazájukban háború dúl.

Nők és gyerekek is voltak a Szap, Csilizradvány és Balony környékén fülön csípett illegális határátlépők között. A féléves csecsemő vagy a hároméves kislány esetében aligha beszélhetünk gazdasági migránsokról.

Ezeket emlegette ugyanis a minap Boris Kollár házelnök, aki azért dicsérte meg Ivan Šimkot, amiért az Szlovákia nevében tartózkodott, amikor az európai uniós belügyminiszterek megszavazták az új menekültügyi paktumot. Šimko alibista hozzáállása elég érthetetlen, mert azzal érvelt, hogy az ilyen döntésre a hivatalnokkormánynak nincs felhatalmazása. Ez kapásból nem igaz, hiszen amíg a parlament nem szavaz bizalmatlanságot a kabinetnek, Ódorék teljes jogú kormányként vezethetik az országot.

A vég kezdete a parlamentben

Persze, már nem sokáig, hiszen a parlamentben kedden megkezdődött a kormányprogram vitája, amelynek a kimenetele már most borítékolható. Ódor Lajos kormánya nem fogja megkapni a bizalmat az előrehozott választásra készülő parlamenti képviselőktől.

Egyelőre még nem tudni, mikor törnek pálcát a szakértői kormány fölött, egyelőre ugyanis csak a szájtépés zajlik a törvényhozásban. A pártok vezérszónokai közül Igor Matovič és Robert Fico támadta legélesebb az új kormányt, az OĽaNO elnöke egyenesen politikai üzletet lát abban, hogy az SaS támogatást ígért az Ódor-kabinetnek.

Matovič szemét leginkább Horváth Mihály pénzügyminiszter szúrja, aki ki merte jelenteni, hogy az ország pénzügyei nagyon rossz állapotban vannak.

Az OĽaNO legegyszerűbb embere szájkaratéban valóban fekete öves,

azonban szakmailag annak ellenére nem ér fel Horváth bokájáig sem, hogy néhány hónapig ő vezette a pénzügyminisztériumot.

Ficcóéknak a cukor is keserű

Robert Fico, a Smer-SD elnöke pár nappal ezelőtt kijelentette, a párt képviselői csak akkor szavaznak bizalmat a kormánynak, ha Ódorék programnyilatkozata tartalmazni fogja, milyen állapotban van Szlovákia Igor Matovič és Eduard Heger hároméves kormányzása után. Ez azonban Fico szerint nem került bele a dokumentumba. Ő biztosan egy másik kormányprogramot olvasott, nem azt, amelyiket Matovič, aki éppen azon akadt ki, hogy a pénzügyminiszter nevén nevezte a problémákat. Na de mindegy is, senki sem vette komolyan, hogy támogató szavazatokat kaphatna a smeresektől egy olyan kormány, amelyiket nem Robert Fico vezet. A Smer elnöke szerint a kormány programnyilatkozata azt bizonyítja, hogy a jelenlegi kabinet „a bukott kormánykoalíció megmentését és a Progresívne Slovensko láthatóbbá tételét" szolgálja.

A Sme rodina sem kér az új kormányból

Kedden az is kiderült, hogy a Sme rodina támogatására sem számíthat a kormány. Kollárék eddig is csak feltételes támogatásról beszéltek, Milan Krajniak, a párt alelnöke a kormányprogram vitájában kijelentette, nem fogják megszavazni a dokumentumot, mivel abban nem látnak az embereknek segítő konkrét, infláció elleni intézkedéseket.

Hegerék rábólintanak a kormányprogramra

Dícsérte viszont az utódja által prezentált kormányprogramot Eduard Heger volt miniszterelnök, aki már a Demokrati párt vezetőjeként készül a szeptemberi megmérettetésre. Az ő frakción kívüli képviselői támogatni fogják a programnyilatkozatot.

Érdekes volt megfigyelni, hogyan fényezte saját magát a bukott kormányfő, miközben azt a látszatot akarta kelteni, hogy Ódor Lajos kabinetjének elképzeléseit méltatja. „A kormányprogram a mi kormányunk által bevezetett és megvalósított reformok, beruházások és programok folytonosságát tükrözi” – jelentette ki Eduard Heger.

Ódorék egyébként tényleges támogatást csak az SaS-től, Eduard Heger Demokratáitól és a PS egyetlen képviselőjétől várhatnak.

Juhász László